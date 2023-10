Artista visual And Santtos compartilha experiências com estudantes em projeto de grafite em Icoaraci

No sábado (21), os alunos dos 1° e 2° anos do Ensino Médio da Escola Estadual Prof.° Jorge Lopes Raposo, em Icoaraci, tiveram a oportunidade de receber a visita inspiradora do artista visual And Santtos. Ele compartilhou suas vivências e o processo artístico que envolve as manifestações culturais de São Caetano de Odivelas, no nordeste paraense, como parte do projeto "Conexão Amazônica: Consciência e Identidade".

O projeto tem como foco promover o protagonismo amazônico através da arte do grafite. Esta etapa do projeto envolve orientações sobre técnicas de grafite e a importância dessa forma de expressão artística. And Santtos é reconhecido por sua técnica única, chamada de odivelismo, que mescla influências estéticas e culturais de sua terra natal com tradições pictóricas europeias.

Artista Visual And Santtos Foto: Lorena Rodrigues/Divulgação Foto: Lorena Rodrigues/Divulgação Foto: Lorena Rodrigues/Divulgação

Durante o encontro, o artista compartilhou com uma audiência de 130 pessoas, entre alunos e professores, sua jornada desde a infância em São Caetano de Odivelas até se tornar um profissional renomado na cena artística. Ele também apresentou vídeos de alguns de seus projetos notáveis, incluindo um mural de 152 metros que presta homenagem à memória do jornalista Dom Phillips e do indigenista Bruno Pereira.

A estudante do 2° ano do ensino médio do turno manhã, Geovana Magina, 16 anos, disse que a iniciativa de trazer um artista paraense renomado para dentro da escola já é um grande passo. "Já conhecia o trabalho dele. Já passei na frente dessa arte na Travessa Vileta. É incrível a forma como ele desenha e consegue transmitir da imagem para a parede", comentou a jovem, que aproveitou para elogiar a organização do projeto.

A iniciativa, que visa proporcionar aos alunos uma visão mais profunda da identidade amazônica, recebeu elogios pela organização e pelo engajamento dos estudantes. O projeto "Conexão Amazônica: Consciência e Identidade" é coordenado por professores das disciplinas de Projeto de Vida, Química, Matemática, Artes, Sociologia, Biologia, Educação Física, e Reforço Escolar.

Aline Chaves foi uma das alunas que acompanhou a conversa com o artista (Lorena Rodrigues/Divulgação)

Seu principal objetivo é sensibilizar os alunos sobre a importância da Amazônia em suas vidas, promovendo o respeito pelo meio ambiente e pela rica cultura regional. Além disso, busca incentivar a expressão artística como uma forma de reflexão sobre a própria identidade e visão do futuro na região amazônica.

"And falou sobre o passo a passo que o levou a ser um artista a fazer as artes que ele faz e achei muito interessante isso, pois geralmente os artistas tendem a se prender na sua fonte, ignorando esse passo a passo", comentou Alice Chaves, 16 anos, estudante do 1° ano do turno manhã.

A ação se divide em três etapas, envolvendo pesquisas, encontros com profissionais da pintura e oficinas práticas. A culminância do projeto está prevista para 18 de dezembro, quando os trabalhos dos alunos sobre grafitagem nas paredes da escola serão apresentados. O artista And Santtos ainda ministrará uma oficina de pintura, orientando os estudantes sobre as obras que serão produzidas até o final do ano.