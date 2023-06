Arraial de Belém contará com equipe de saúde para atender a população durante a programação

Uma equipe de saúde composta por médico, enfermeiros e técnicos em enfermagem estarão presentes para atender qualquer emergência de saúde, durante a programação junina na capital no “Tamo Junto e Misturado – Arraial de Belém”, que inicia na próxima quinta-feira (15). Um posto fixo de atendimento à população será disponibilizado na praça Waldemar Henrique.

O posto vai funcionar ao longo de toda a programação da quadra junina — a qual contará com quadrilhas juninas, apresentações de grupos parafolclóricos, entre outros — que segue até dia 30 de junho, sempre de quinta a domingo. A iniciativa da prefeitura é realizada por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma).

De quinta a sábado, o ponto de atendimento vai dar cobertura assistencial do Arraial de Belém e aos domingos do Arrastão do Pavulagem. O objetivo é garantir o atendimento de urgência e emergência durante o percurso e no entorno onde acontecem as programações.

Além do posto de atendimento, uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) vai permanecer junto ao posto de atendimento, para dar retaguarda a casos graves e de urgência. Para isso, o serviço vai contar com uma equipe técnica reforçada para o atendimento de qualquer eventualidade durante o arraial de Belém.

(Gabriel Pires, estagiário, sob a supervisão de João Thiago Dias, coordenador do Núcleo de Atualidades)