Arquiteto paraense Paulo Cal morre de covid-19 em Belém

Aos 77 anos, o arquiteto Paulo Cal morreu nesta sexta-feira (27), em Belém. Nas redes sociais, muitas pessoas lamentaram a morte dele, vítima da covid-19. O governador do Pará, Helder Barbalho, também lamentou a perda, levou seus sentimentos aos familiares.

Triste notícia da morte do talentoso arquiteto e urbanista Paulo Cal. Meus sentimentos aos familiares e amigos. — Helder Barbalho (@helderbarbalho) November 27, 2020

Em seu Facebook, o jornalista Ronaldo Brasiliense escreveu: “Paulo Cal deixa uma legião de amigos, que ficarão órfãos de seu humor sarcástico, sua crítica ferina, de sua inteligência privilegiada, de um grande conhecedor da alma de Belém e seus personagens, de suas entranhas mais profundas; da doce vida da Assembleia Paraense à mundana vida noturna da Condor. Maldita covid 19 que levou o arquiteto Paulo Cal, meu amigo ‘boca do inferno’, um Gregório de Mattos Guerra da nossa Belém que, como eu, chora a sua partida. Vá com Deus, Paulo Cal”. Brasiliense também lamentou a morte no Twitter.

Morre em Belém, de Covid 19, aos 77 anos o arquiteto Paulo Cal. Tristeza não tem fim... — Ronaldo Brasiliense (@rbrasiliense) November 27, 2020

Também no Facebook, o jornalista Nélio Palheta informou que Paulo Cal faleceu no hospital. “Estava internado há mais de uma semana, lutando contra a covid. Paulo foi professor da UFPA. Com pós graduação na Sorbone, em Paris, era atento às questões da urbanização de Belém. Serviu a vários governos do município e foi autor de vários projetos arquitetônicos, um deles, justamente com outro Paulo, o Chaves, ex-secretário de Cultura do Estado”, disse.

Nélio lembrou que Paulo Cal projetou “o belo edifício do Tribunal de Contas do Estado, quando ainda estavam saindo do curso de Arquitetura da UFPA. Crítico mordaz, escreveu muitos artigos sobre vários assuntos relacionados à cidade: história, gestão, preservação do patrimônio histórico”. O jornalista acrescentou que Paulo Cal “se cuidou muito contra o coronavírus, ficou de quarentena radical, mas não escapou. Que Deus o tenha na melhor conta”.

"Foi-se o nosso querido Paulo Cal", declarou ainda esta manhã, de forma resumida, mas incisiva, uma publicação da página oficial da do Laboratório Virtual da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Pará (FAU-UFPA).

A Secretária estadual de cultura, Úrsula Vidal, também lamentou a morte, lembrando que o arquiteto era um "visionário".