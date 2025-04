Arquidiocese de Belém lamenta morte de Papa Francisco

Após o falecimento do Papa Francisco, que morreu aos 88 anos na madrugada desta segunda-feira (21), a Arquidiocese de Belém usou as redes sociais para lamentar a morte do pontífice, que foi líder da Igreja Católica desde 2013. No texto compartilhado, a arquidiocese destacou o carinho que o Papa tinha pela Amazônia.

“A Arquidiocese de Belém do Pará une-se à Igreja Católica em todo o mundo para comunicar o falecimento de Sua Santidade, o Papa Francisco, ocorrido nesta segunda-feira, 21 de abril de 2025.​

Ao longo de seu pontificado, o Papa Francisco foi um exemplo de humildade e proximidade com os mais pobres, sempre atento às periferias sociais e espirituais. Demonstrou especial carinho pela Amazônia e seus povos, incentivando uma Igreja com rosto amazônico e comprometida com a justiça social. Seus feitos também perdurarão em nossa Arquidiocese de Belém do Pará.​

Elevamos nossas preces ao Senhor, confiando a alma do Papa Francisco à Sua infinita misericórdia. Que seu legado de amor, humildade e compromisso com os pobres continue a inspirar a Igreja e a humanidade”, diz o texto.

Papa

Nascido Jorge Mario Bergoglio, em Buenos Aires, na Argentina, Francisco foi o primeiro papa jesuíta e o primeiro latino-americano a assumir o cargo.Ele morreu nesta segunda (21) às 2h35 pelo horário de Brasília, 7h35 pelo horário local. As informações foram confirmadas pelo Vaticano.