De acordo com a Polícia Civil, do Espírito Santo, um jovem de 19 anos foi preso, como o suspeito de assassinar, por estrangulamento, a aposentada Ivanete Javarini, de 58 anos. O crime ocorreu no dia 14, deste mês, no bairro Aeroporto, no município de Guarapari (ES).

O suspeito foi preso nesta segunda-feira (18). Ele é namorado da neta da vítima, uma adolescente, e a prisão dele aconteceu no bairro Alecrim, em Vila Velha. Ele não teve o nome divulgado.

Segundo a Polícia Civil, a causa da morte foi asfixia. A família havia informado que teria sido envenenamento, constatado pelo Serviço de Verificação de Óbito (SVO) após o corpo da aposentada ter sido encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória.

O crime

Na noite do crime, a Polícia Militar foi acionada por um vizinho que informou que a mulher estava caída no interior da residência dela - aparentemente morta.

Uma equipe foi até o local, onde fez contato com o solicitante que informou ter ouvido gritos de socorro do neto da mulher, um menino de 11 anos, e correu até o local, se deparou com a vítima caída no chão e acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O Samu atestou a morte da aposentada no local, mas não foi possível identificar a causa no momento do fato. O neto da vítima relatou aos militares que tinha o costume de visitar a avó com frequência, e que por volta das 13h, tinha ido ao local e nada diferente foi percebido.

Aposentada foi morta pelo namorado da neta em Guarapari, diz polícia. Um filho da vítima informou que sua sobrinha, menor de idade, e o companheiro dela viviam na casa. Ele disse ainda que o casal brigava sempre, causando muitos transtornos a sua mãe.

Os dois não foram encontrados no local. Os policiais observaram também que havia panelas sobre o fogão e um prato feito na mesa, como se alguém tivesse iniciado uma refeição e não terminado.

De acordo com o chefe da Divisão Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Guarapari, delegado Franco Malini, no mesmo dia, a polícia iniciou as averiguações para apurar a causa da morte e localizar o suspeito.

Na quinta-feira (14), após mais uma briga entre o autor e sua companheira, o suspeito estrangulou a aposentada. Foi constatado que a causa da morte foi asfixia e não envenenamento

Prisão do suspeito

Na manhã desta segunda-feira (18), o jovem foi localizado e preso no bairro Alecrim. Ele foi autuado em flagrante delito por homicídio qualificado por motivo torpe, com emprego de asfixia e que impossibilitou a defesa da vítima.

O suspeito foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de Guarapari, onde permanecerá à disposição da Justiça. De acordo com a Polícia Civil, a neta da vítima não teve participação no crime. Ela foi ouvida como testemunha e depois encaminhada ao Conselho Tutelar.