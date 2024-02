Após passar mal, cavalo é abandonado em rua no bairro do Guamá

Dois cavalos, uma égua e um potro (filhote), foram encontrados na manhã desta segunda-feira (26) na avenida José Bonifácio, em frente ao cemitério Santa Izabel, no bairro do Guamá, em Belém. Um dos animais estava caído no chão e populares rapidamente acionaram os órgãos competentes.

VEJA MAIS

Conforme as primeiras informações relatadas por uma equipe de proteção animal que está no local, os dois animais que são mãe e filho, foram abandonados em via pública. Eles foram encaminhado ao Hospital Veterinário da Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra) e atendidos por profissionais do Projeto Carroceiros, que realizam atendimento clínico gratuito a animais que fazem o trabalho de tração (cavalos, burros e jumentos).

Segundo o médico veterinário do projeto, Djacy Ribeiro, o potro estava com uma cólica obstrutiva. "Provavelmente comeu algo, na maioria das vezes é lixo. Tipo sacolas plásticas de supermercado e obstruiu o intestino. Estamos com outro cavalo de tração lá com o mesmo problema", explica.

(Matéria em atualização)