Ambulância capota em acidente na Pedreira e assusta moradores, nesta quarta (18)

Moradores do bairro da Pedreira tiveram um grande susto logo cedo, nesta quarta-feira (18), quando uma ambulância capotou na pista da avenida Pedro Miranda, na esquina com a travessa Estrela, a partir de colisão com um carro de passeio. No acidente, não houve vítimas, mas muita gente compareceu ao local da ocorrência para conferir o que tinha ocorrido, até porque o veículo de emergência encontrava-se virado de lado no asfalto perto dos fundos de uma banca de revista.

A colisão dos veículos se deu perto do canteiro central da Pedro Miranda. O canteiro se encontra interditado em virtude das obras do projeto de revitalização da feira livre e mercado da Pedreira, a cargo da Prefeitura de Belém.

A Prefeitura de Belém informou que a ambulância não pertence à rede municipal de Saúde. As primeiras informações sobre o fato, ocorrido por volta das 6h30 desta quarta-feira, a partir de testemunhas no local, foram de que o veículo de emergência havia avançado o sinal no cruzamento da duas vias e acabou sendo atingido por um carro.

Na ambulância não havia pacientes, e, de acordo com testemunhas, também no outro carro ninguém ficou ferido. Após o acidente, agentes da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) estiveram no local orientando o trânsito, que estava fluindo normalmente, uma vez que os veículos envolvidos no sinistro não bloquearam a via. A via foi liberada logo após a chegada do guincho, por volta das 11 horas, como repassou a Semob.