Alunos do Colégio Adventista da Cidade Nova conhecem a produção da notícia no Grupo Liberal

O programa “O Liberal na Escola”, iniciativa de responsabilidade social do Grupo Liberal, recebeu na manhã desta terça-feira, 48 alunos do 7º ano do Colégio Adventista da Cidade Nova V para uma visita às instalações do Jornal O Liberal. A experiência proporcionou aos estudantes uma imersão no ambiente jornalístico, destacando a importância da comunicação e da informação de qualidade.

Estudantes conhecem a rotina do jornal e aprendem sobre a importância da informação de qualidade (Foto: Igor Mota | O Liberal)

Murilo Alencar, integrante do programa, destacou a importância dessas visitas. “É de suma importância receber essas visitas porque é uma troca de aprendizado. Destacamos a importância da leitura dos jornais sérios como o O Liberal, especialmente em tempos de fake news. É fundamental que os alunos compreendam como funciona um jornal de credibilidade.”

O professor de geografia do colégio, Pablo Loureiro, explicou que a visita está alinhada ao conteúdo programático do 7º ano, que aborda a evolução dos meios de comunicação no Brasil. “No segundo bimestre, estudamos como a comunicação foi construída ao longo do tempo, desde jornais impressos até a televisão e a era digital. Nosso objetivo é relacionar educação e comunicação, ambas focadas em transmitir conhecimento de forma adequada, evitando fake news e formando bons cidadãos.”

Durante a visita, os alunos tiveram a oportunidade de conhecer os diversos setores do jornal, entender o processo de produção das notícias e interagir com profissionais da área. A estudante Alice Miranda, de 12 anos, compartilhou sua experiência. “Minha primeira vez aqui, está sendo ótimo. Aprendi como combater fake news e sobre o lead das notícias. Achei a profissão de jornalista muito interessante.”

Daniel Negrão, também de 12 anos, ressalta a relevância do trabalho jornalístico. “Aprendi como funciona o Jornal, como é preparado as notícias que vão no jornal e a importância de transmitir informações verdadeiras. Acho o jornalismo, uma profissão muito importante.”

O programa “O Liberal na Escola" reforça a conexão entre educação e comunicação, proporcionando aos estudantes uma compreensão sobre a produção de notícias e a importância da informação confiável na sociedade. As visitas às instalações do jornal são parte das atividades do programa que reforçam o compromisso do Grupo Liberal com a educação e a formação de leitores, preparando os jovens para interagir de forma consciente com o mundo da informação.