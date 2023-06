Alunos de faculdade particular protestam contra demissão de professores em Belém

Quase 50 estudantes da Universidade da Amazônia (Unama) começaram a protestar na manhã desta quarta-feira (28), por volta das 9h, em frente ao prédio da unidade da avenida Alcindo Cacela, quase na esquina da avenida Pedro Miranda, no bairro do Umarizal, em Belém. Eles denunciam que professores de vários cursos estão sendo demitidos esta semana.

Os estudantes temem que essas demissões prejudiquem as atividades acadêmicas, inclusive trabalhos de conclusão de curso. O protestou chegou a interditar a avenida Alcindo Cecela por alguns minutos, mas o fluxo foi logo liberado. Entretanto, o protesto continua sem horário para terminar.

Fernanda Cabral, estudante do curso de Comunicação - Publicidade, explica que a demissão reforçou várias outras insatisfações da comunidade acadêmica. "Demissão de professores experientes foi um empurrãozinho para o que os alunos precisavam para trazer a público demandas como falta de segurança, infraestrutura, falta de comunicação com a reitoria e com coordenadores de cursos", detalhou.

"Esses professores demitidos tinham uma ligação afetiva muito grande com os estudantes. Não foi apresentada para a gente uma causa para isso. Nem o que vão fazer sobre novos contratantes. Estamos em férias, mas não sabemos se, quando voltarmos, vai ter professor para cobrir nossos cursos. Receio que isso afete as atividades acadêmicas", acrescentou a universitária.

A reportagem tenta contato com a assessoria da Unama para comentar sobre a demissão dos professores e sobre qual diálogo deve realizar para entrar em harmonia com os alunos.