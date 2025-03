Alunos da rede municipal passam por Avaliação Diagnóstica Belém 2025

Começa nesta terça (18), a Avaliação Diagnóstica Belém 2025, exame proposto pela Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia (Semec) para avaliar o nível de aprendizagem dos estudantes e construir um planejamento com objetivos e metas voltados para as necessidades de cada realidade escolar. Serão três dias de aplicação de prova, nos dias 18, 19 e 20 de março, mas cada turma terá avaliação em dia e turno específicos, conforme a programação para a escola. A avaliação consiste na aplicação de um formulário com questões de Português e Matemática para os alunos do 5º ao 9º ano.

A diretora da Escola Santana do Aurá, Carine Coelho, explica que os alunos estão ansiosos, mas a expectativa deles é muito boa, porque a escola realiza um trabalho de divulgação e sensibilização entre estudantes e familiares.

“A gente explica para eles que não é algo ruim, que não está valendo nota, mas sim que é algo para ajudá-los. É para a gente entender como eles estão e, em cima da dificuldade deles, traçar projetos para o nosso planejamento”, comenta a diretora.

Termômetro de aprendizagem

Na Rede Municipal de Educação, a garantia da aprendizagem para todos os estudantes ainda é um desafio. De acordo com o Inep, menos de 50% dos estudantes foram alfabetizados na idade certa em 2023. “Tais defasagens acumuladas precisam ser imediatamente corrigidas, para não se perpetuarem ainda mais, prejudicando a trajetória escolar das crianças”, afirma a secretária executiva pedagógica da Semec, Beatriz Morrone.

Nesse processo, a Avaliação Diagnóstica Belém 2025 assume papel fundamental. “O objetivo é identificar o momento da aprendizagem de cada estudante. Assim, a Semec sede, as escolas e cada professor terão informações para realizar um planejamento intencional e integrado pela aprendizagem”, afirma Morrone. Com base nos resultados, a secretária executiva pedagógica explica que a Semec será capaz de planejar formações, materiais e ações de apoio alinhados às necessidades reais de cada escola, de cada turma e de cada estudante, para garantir que todos tenham condições de avançar.

As escolas já buscam realizar um diagnóstico interno para construir o planejamento pedagógico. Mas a avaliação é uma oportunidade de conhecer, com dados objetivos, não só a realidade de cada escola, mas​ também de cada território e da rede como um todo. A diretora Carine Coelho reforça a importância da avaliação. “Vai ser um termômetro que deve indicar como está a nossa rede, para traçar estratégias melhores e mais adequadas para cada território. Enquanto escola, acredito que vai reforçar o que já estávamos realizando em termos de diagnóstico. E saber o que a escola pode ajudar a secretaria para melhoria da aprendizagem dessas crianças”, comenta a diretora.