Alagamento no túnel do Entroncamento deixa trânsito lento na manhã desta terça, em Belém

Após a forte chuva que caiu nas primeiras horas da manhã desta terça-feira (30), em Belém, o túnel do Entroncamento, na fronteira entre os bairros do Souza e Castanheira, ficou alagado. Todos os veículos que passaram pelo local precisaram diminuir a velocidade, o que ocasionou um congestionamento na área, tanto no sentido de entrada como de saída da capital paraense.

Por volta das 8h30 da manhã, muitos passageiros que estavam nos ônibus ainda relatavam a questão da lentidão na área em torno do túnel. A chuva que caiu às 6h da manhã durou cerca de 10 minutos, mas devido a questão da diferença de altitude, o túnel demorou para secar. Imagens que circulam nas redes sociais mostram os coletivos trafegando no local e a água muito alta. Não há informações de qual horário a trafegabilidade melhorou em toda a área, que é muito movimentada durante o dia.