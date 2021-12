Agricultura familiar é fonte de alimentação saudável e livre de agrotóxicos

A agricultura familiar é o cultivo da terra por produtores rurais que têm a mão de obra da própria família e, no Pará, é muito presente. Mensalmente alguns produtores se reúnem em feiras para mostrar coletivamente seus produtos, como ocorre em alguns órgãos públicos, praças e na manhã desta terça-feira acontece até às 14h no complexo Vadião, na Universidade Federal do Pará (UFPA). O objetivo é valorizar o trabalho do pequeno agricultor e conectá-lo diretamente com o consumidor.

A feira é uma oportunidade de empreendedores da agroecologia para expandir seus negócios. Os produtos tem qualidade e preço acessível para a comunidade local e conta com diversos vendedores de frutas, verduras, hortaliças, mariscos, plantas, laticínios, açaí e remédios naturais, é o que explica Silvana Silva, assessora da Proex-UFPA, por meio da assessoria da instituição. “Antes da pandemia, já tínhamos programado a realização de duas feiras nos meses que tivessem datas festivas, como o Círio, a festa junina e o Natal. Assim, com a volta no mês passado, poderemos realizar, neste mês, duas edições para aqueles que buscam alimentos com preços acessíveis e sem agrotóxicos para sua ceia”, ressaltou.

Rosana Mota, 45 anos, é produtora rural e há 17 anos cria e cultiva para a subsistência e vendas em feiras. Rosana destaca a importância da agricultura familiar, entre os vários aspectos, para impulsionar o pequeno empreendedor, dar acesso à alimentação saudável e a valorização do que é regional. "A agricultura familiar é importante, nós quem colocamos a alimentação na mesa dos brasileiros. Queremos nossas águas e terras saudáveis, por isso a preocupação no uso adequado. Nada que produzimos vai fazer mal à saúde. O agricultor familiar precisa ter no mínimo três produções na terra, para aproveitar a sobra do que se produz, para aproveitar os potenciais", explica.

"Primeiro começamos a produzir para o nosso consumo de gado, galinha e açaí e começamos a trazer para os amigos e a vender para eles. Trabalhamos para melhorar a produção, mas manter a agroecologia e a produção artesanal. É uma questão de sobrevivência. Gostaríamos de produzir com tecnologia. Mas é uma escolha de vida. Queremos fazer com que as pessoas reconheçam e pensem como é produzido. A escolha de trabalhar com agroecologia nos custa muito caro", completou.

Elgiane Silva, 54 anos, voltou a morar no Brasil há um ano e auxilia o irmão nas vendas da produção da fazendo. Conta que utiliza a sabedoria popular para auxiliar quem compra seus produtos a pensar sobre os benefícios da alimentação saudável e como ela ajuda na medicina preventiva. "Há alimentos que nós podemos substituir, que são muito bons para a saúde. Quem não conhece as propriedades, por exemplo, a banana verde é boa para memória. O quiabo é bom para a pele, colesterol, triglicérides, controle do açúcar no sangue. É só colocar na água e ir bebendo por três dias e trocando a água. Vinagre de maçã com água e mel, para ajudar também no colesterol. Então é uma alimentação natural e curativa. Fora poder consumir um leite, queijo, coalhada e açaí sem adição de nada, natural", argumentou.

Nutrientes essenciais

A nutricionista Manoela Annemberg explica que uma alimentação saudável é completa e rica em nutrientes, que são essenciais para o bom funcionamento do corpo. "Uma alimentação saudável e segura é aquela que consegue oferecer todos os nutrientes necessários livre de micro-organismos, para o bom funcionamento do corpo, melhorando a qualidade de vida de forma prática e eficiente. Uma boa alimentação não exige práticas complicadas, exemplo são os alimentos de origem vegetal que são excelentes fontes de fibras, vitaminas e minerais, como por exemplo: batata, cenoura, chuchu, beterraba entre outros", orienta.

A especialista incentiva o consumo de alimentos variados e também a reduzir o consumo dos ultraprocessados, além de aproveitar o consumo das frutas da estação. "Os alimentos de origem animal, como carne e ovos, são boas fontes de proteínas. Os laticínios, em especial o leite, são a principal fonte de cálcio. É importante investir em alimentos variados, pouco processados e reduzir o consumo de gorduras, sal e açúcar. Essas são algumas das medidas que podem melhorar a sua alimentação", finalizou.

Saúde além dos alimentos

Alimentação saudável está aliada a um estilo de vida, aposta Ana Cristina Cristo, 58 anos, professora e técnica da UFPA. Ela conta que junto com a amiga procuram espaço onde as feiras agroecológicas estão, para comprar os produtos, porque acredita no incentivo do pequeno produtor rural e nos benefícios dos alimentos livres de agrotóxicos. "Minha amiga e eu sempre estamos aqui. Divulgamos e consumimos. É importante estar mais próximo ao natural, livre de agrotóxicos. E tem a questão de impulsionar esse pequeno produtor. Às vezes deixamos de comprar daqui, do pequeno produtor, para comprar de fora. Para mim vale a pena. Já é um hábito que temos há uns 10 anos", declarou.

Valéria Risuenho, 47 anos, docente da UFPA, diz que a alimentação saudável auxilia no combate às doenças e percebeu na alimentação da família, que a saúde se tornou mais forte. "Eu gosto porque a gente acredita que eles não usam agrotóxicos, que é um alimento mais saudável de consumir. Eu considero que é uma questão social, de ajudarmos essas famílias que reúnem para produzir, até para o próprio sustento. "Essa questão de ingestão de agrotóxicos contribuem para as doenças que estão aparecendo. A gente sempre percebe porque em casa não tomamos refrigerante. A gente tenta fazer uma alimentação saudável e desde meus filhos eram pequenos foram acostumados a comer frutas, legumes e verduras. Não somos uma família que vive doente", refletiu.