Aeroporto de Belém deve receber 49 mil passageiros no feriado de 1º de Maio

Quem vai viajar no feriado do Dia do Trabalhador deve encontrar o Aeroporto Internacional de Belém mais movimentado. Entre os dias 1º e 4 de maio, a previsão é de que cerca de 49 mil passageiros passem pelo terminal, somando embarques, desembarques e conexões.

O número representa um aumento de 30% em relação ao mesmo período do ano passado, quando 37,7 mil pessoas circularam pelo aeroporto. Ao todo, estão previstos 284 voos regulares e cinco extras, com destinos como Natal (RN), Recife (PE) e Santarém (PA).

De acordo com Marco Antônio Migliorini, diretor-presidente da Norte da Amazônia Airports (NOA), que gere o Aeroporto Internacional de Belém, o empreendimento vem recebendo significativos investimentos para atender, com cada vez mais comodidade e segurança, o aumento da demanda de viajantes.

“O Aeroporto Internacional de Belém tem se destacado como peça-chave na mobilidade aérea da Amazônia. Os investimentos estruturais em andamento demonstram nosso compromisso com a excelência operacional e com o conforto dos passageiros, especialmente em momentos de alta demanda, como feriados prolongados e grandes eventos, garantindo uma operação eficiente para os próximos anos”, afirma.