Aeroporto de Belém alaga durante chuva em meio a obras de reforma

Passageiros que estavam no Aeroporto Internacional de Belém (PA) enfrentaram transtornos na noite de sexta-feira (15) após um alagamento atingir parte do saguão de embarque. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra água caindo do teto, malas sendo erguidas para não molhar e clientes com os pés apoiados sobre os bancos para evitar contato com a água acumulada no chão.

O vídeo ganhou repercussão rapidamente e gerou críticas de usuários. As imagens mostram o vazamento dentro do terminal, que surpreendeu passageiros e gerou improvisos para proteger bagagens e pertences pessoais.

Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)

Segundo a Norte da Amazônia Airports (NOA), concessionária responsável pela gestão do terminal, a infiltração foi causada por um grande volume de chuvas em poucas horas, combinado às obras em andamento na cobertura.

“Devido às intervenções em andamento no telhado do terminal de passageiros, com movimentação de peças, houve pontos de infiltração após um alto volume de chuvas em poucas horas”, informou a NOA em nota enviada ao Grupo Liberal.

A empresa informou ainda que equipes técnicas atuaram imediatamente para resolver a situação e restabelecer o funcionamento da área afetada.

Obras de modernização continuam com foco na COP 30

Apesar do incidente, a concessionária afirma que as obras de modernização seguem em ritmo acelerado, com investimento próprio de R$ 450 milhões.

“O aeroporto irá receber, com ainda mais agilidade, excelência e conforto os milhares de participantes da COP 30 em Belém”, destacou a empresa.

Entre as melhorias previstas estão:

Ampliação da área de embarque de 1.593 m² para 4.303 m²;

Construção de dois novos mezaninos;

Nova praça de alimentação;

Modernização dos sistemas de climatização e iluminação;

Ampliação da sala de embarque remota em 214%.

Estrutura terá foco em conforto, acessibilidade e sustentabilidade

A nova infraestrutura do terminal também vai contar com banheiros acessíveis, áreas para famílias, fraldários e espaços para amamentação.

“Estamos promovendo uma ampla reformulação do terminal de passageiros, com foco no conforto, eficiência e sustentabilidade. Todo o abastecimento elétrico já é feito por fontes 100% renováveis”, informou a NOA.

A empresa reafirmou o compromisso de concluir todas as melhorias antes da realização da COP 30, marcada para novembro deste ano, em Belém.