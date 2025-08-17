Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Belém chevron right

Aeroporto de Belém alaga durante chuva em meio a obras de reforma

Vídeo mostra vazamento no terminal de embarque; concessionária afirma que melhorias estarão prontas antes da COP 30

Jéssica Nascimento
fonte

Aeroporto de Belém alaga durante fortes chuvas. Água se infiltrou por fissuras de reforma do teto. Obras são preparativos para a COP30 (Reprodução/TV Liberal)

Passageiros que estavam no Aeroporto Internacional de Belém (PA) enfrentaram transtornos na noite de sexta-feira (15) após um alagamento atingir parte do saguão de embarque. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra água caindo do teto, malas sendo erguidas para não molhar e clientes com os pés apoiados sobre os bancos para evitar contato com a água acumulada no chão.

O vídeo ganhou repercussão rapidamente e gerou críticas de usuários. As imagens mostram o vazamento dentro do terminal, que surpreendeu passageiros e gerou improvisos para proteger bagagens e pertences pessoais.

Segundo a Norte da Amazônia Airports (NOA), concessionária responsável pela gestão do terminal, a infiltração foi causada por um grande volume de chuvas em poucas horas, combinado às obras em andamento na cobertura.

“Devido às intervenções em andamento no telhado do terminal de passageiros, com movimentação de peças, houve pontos de infiltração após um alto volume de chuvas em poucas horas”, informou a NOA em nota enviada ao Grupo Liberal.

A empresa informou ainda que equipes técnicas atuaram imediatamente para resolver a situação e restabelecer o funcionamento da área afetada.

Obras de modernização continuam com foco na COP 30

Apesar do incidente, a concessionária afirma que as obras de modernização seguem em ritmo acelerado, com investimento próprio de R$ 450 milhões.

“O aeroporto irá receber, com ainda mais agilidade, excelência e conforto os milhares de participantes da COP 30 em Belém”, destacou a empresa.

Entre as melhorias previstas estão:

  • Ampliação da área de embarque de 1.593 m² para 4.303 m²;
  • Construção de dois novos mezaninos;
  • Nova praça de alimentação;
  • Modernização dos sistemas de climatização e iluminação;
  • Ampliação da sala de embarque remota em 214%.

Estrutura terá foco em conforto, acessibilidade e sustentabilidade

A nova infraestrutura do terminal também vai contar com banheiros acessíveis, áreas para famílias, fraldários e espaços para amamentação.

“Estamos promovendo uma ampla reformulação do terminal de passageiros, com foco no conforto, eficiência e sustentabilidade. Todo o abastecimento elétrico já é feito por fontes 100% renováveis”, informou a NOA.

A empresa reafirmou o compromisso de concluir todas as melhorias antes da realização da COP 30, marcada para novembro deste ano, em Belém.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

Vai de ônibus!

Saiba como chegar de ônibus ao Terminal Hidroviário de Belém

Descubra como ir de ônibus ao Terminal Hidroviário, saiba onde fica, o que fazer por lá e quais linhas passam pelo ponto

26.08.25 16h40

CURIOSIDADE

Além da capital paraense, quantas cidades com o nome ‘Belém’ existem no Brasil?

A nomeação da cidade não existe apenas no Pará, mas sim pelo país todo. Confira!

25.08.25 15h15

Vai de ônibus!

Saiba como chegar de ônibus ao Terminal Rodoviário em Belém

Descubra como ir de ônibus ao Terminal Rodoviário de Belém, saiba onde fica, o que fazer por lá e quais linhas passam pelo ponto

21.08.25 16h12

Vai de ônibus!

Saiba como chegar de ônibus à Fundação Cultural do Pará, o Centur, em Belém

Descubra como ir de ônibus ao Centur, saiba onde fica, o que fazer por lá e quais linhas passam pelo ponto

19.08.25 15h05

MAIS LIDAS EM BELÉM

EXPO AÇAÍ COM FARINHA

Belém recebe 'Expo Açaí com Farinha: Mistura de Tradição e Inovação', no Teatro Estação Gasômetro

Participarão do evento de valorização da culinária e cultura amazônica, produtores, artesões, chefs, artistas e empreendedores

26.08.25 16h32

PETS

Conheça as regras e direitos de tutores e animais em condomínios

Em alguns casos, os conflitos podem até mesmo resultar em disputas judiciais envolvendo animais

24.08.25 9h30

TECNOLOGIA

Belém ganha novo Centro de Recondicionamento de Computadores que deve capacitar mais de mil jovens

A cerimônia de inauguração, nesta segunda-feira (25), contou com a presença dos ministros das Comunicações e do Turismo, Frederico Siqueira Filho e Celso Sabino, respectivamente

25.08.25 15h25

FIQUE ATENTO

Belém: trânsito na Rua da Marinha passa por mudança a partir desta segunda-feira (25/8)

O motivo da alteração é para o avanço das obras da Nova Rua da Marinha

25.08.25 13h18

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda