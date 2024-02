Aeronave da Força Aérea Alemã pousa em Belém na próxima terça-feira (13)

Na próxima terça-feira (13), às 12 horas, a Base Aérea de Belém receberá a aeronave Airbus A 400 M, da Força Aérea Alemã, que aterrissará pela primeira vez na Região Norte. É um dos poucos pousos realizados em solo brasileiro.

Fabricado pela empresa europeia, o turboélice conta com os motores a hélice mais potentes do mundo, podendo transportar até 37 toneladas de carga. A aeronave realizará o pouso técnico na cidade de Belém para abastecimento e, depois, seguirá para o Aeroporto Internacional Jorge Chávez, em Lima, no Peru. As informações foram divulgadas pela Seção de Comunicação Social Base Aérea de Belém.