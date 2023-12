Advento: cristãos devem vivenciar o amor para o nascimento de Jesus, no Natal, orienta padre

Em celebração na sede do Grupo Liberal, neste domingo (10)m padre Claudio Pighin enfatizou a necessidade de os cristãos se prepararem para o nascimento de Jesus Cristo, no dia 25 de novembro. Essa preparação recai sobre a adoção de um novo modo de viver, fundamentado no amor ao próximo, como expressão do amor de Deus pela Humanidade. "Advento é o tempo solene de preparação para a chegada de Jesus, no Natal, que está para acontecer. Então, a Igreja se preocupa em se preparar para esse fato, não podemos chegar, assim, despreparados, porque é um evento muito importante na vida de todos nós", afirma padre Claudio.

Nessa preparação dos cristãos, como aponta o padre Claudio Pighin, "a Palavra de Deus, como foi dito aqui, na Santa Missa, diz ser preciso se converter, mudar a maneira de pensar, de agir em relação às nossas vidas. Às vezes, nós estamos acostumados a levar sempre com aquela rotina, sempre as mesmas coisas; no entanto, a Palavra de Deus nos chama a refletir, pensar, se concentrar, este é o tempo do Advento, de concentração para fazer mudança de vida", destacou Pighin.

Dessa forma, por meio da renovação de vida, focada nos valores cristãos de amor ao próximo, como ensinou Jesus Cristo, se faz prevalecer o Poder Divino, e, não, o poder dos homens". Esse Poder Divino se traduz no testemunho de Jesus, como frisou o padre Claudio.

"Um Poder caracterizado pela humildade, simplicidade, amor e de ir ao encontro dos outros, sobretudo, de quem mais necessita", ressaltou. Padre Claudio observou que João Batista, por ocasião do Batismo verificado nas Sagradas Escrituras, é o símbolo da preparação dos cristãos para a chegada de Jesus. O próprio Cristo apresenta-se como a exemplificação referencial da humildade, da simplicidade e amor ao próximo.

Na missa celebrada no hall de entrada da sede do Grupo Liberal, no bairro do Marco, no Segundo Domingo do Advento, o padre Claudio Pighin presidiu a cerimônia em que fiéis acenderam a Segunda Vela desse período que antecede o Natal, colocada ao lado de um Presépio, no altar da celebração litúrgica.

Na celebração, foi ressaltada a passagem bíblica, do Livro do Profeta Isaías, em que um voz diz: "Preparai no deserto o caminho do Senhor, aplainai na solidão a estrada de nosso Deus". Também foi lido o trecho do Evangelho, narrando que João Batista veio à Terra preparar o caminho para a vinda de Jesus. "Eu voz batizei com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo", afirmou João Batista.