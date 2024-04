Adolescentes em Belém se inscrevem, até esta sexta (12), para oficina de criação de aplicativos

Adolescentes com idade entre 14 e 19 anos, matriculados regularmente em escola pública ou particular e também aqueles que já concluíram o ensino médio nessa faixa etária podem se inscrever, até esta sexta-feira (12), para a 2ª edição da “Oficina do Futuro: Educação em Tecnologia para Jovens Programadores”. Esse é um projeto da Prefeitura de Belém, em parceria com a Universidade Federal do Pará (UFPA) e Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa (Fadesp).

A pré-inscrição deve ser feita exclusivamente via formulário no site Oficina do Futuro 2024. Já a confirmação com a entrega de documentos na secretaria da Faculdade de Computação da UFPA (Facomp), no Instituto de Ciências Exatas e Naturais (Icen), próximo ao centro de eventos Benedito Nunes, na rua principal do portão 2, com acesso pela avenida Perimetral, no Campus Básico do Complexo Universitário do Guamá, em Belém. O edital completo pode ser acessado no site da Secretaria Municipal de Coordenação Geral de Planejamento e Gestão (Segep).

Aulas

O curso é gratuito e o início das aulas está previsto para o dia 19 de abril, sempre às sextas e sábados, sendo seis horas semanais, por 18 semanas. São ofertadas 180 vagas distribuídas em seis turmas, sendo 90% divididas igualitariamente entre os gêneros masculino e feminino e 10% destinadas a pessoas não binárias.

O objetivo é a capacitação em Python, uma linguagem de programação fácil de aprender, que serve para diversas tarefas, como construir aplicativos, criar sites e jogos, desenvolver programas, fazer análise de dados e inteligência artificial, entre outras atividades.

COP30

O projeto “Oficina do Futuro: Educação em Tecnologia para Jovens Programadores” também é uma ação voltada para capacitar os moradores da cidade, visando a realização da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), a ser realizada em novembro de 2025, em Belém.

A Oficina faz parte do Programa Belém Inteligente, da Prefeitura de Belém, por meio da Segep. Esse programa visa a produção de tecnologias voltadas à justiça social, ao desenvolvimento com equilíbrio ecológico, respeito à natureza e com participação social.