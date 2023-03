Ação solidária leva doações de roupas e brinquedos a pessoas em vulnerabilidade social em Belém

Nesta quarta-feira (29), será realizado o "Dia D” de doação de roupas e brinquedos voltada a pessoas em vulnerabilidade social — em uma iniciativa da Defesa Civil de Belém. A ação iniciará às 9h e seguirá até às 13h no prédio do órgão, localizado no prédio da Aldeia Cabana, no bairro da Pedreira, na capital.

As peças são destinadas para adultos e crianças e estão em bom estado de conservação, conforme informou a organização da ação. As roupas foram arrecadadas durante campanhas de recebimento de donativos ou entregues diretamente na sede da Defesa Civil. Para beneficiar o maior número possível de famílias, haverá limite de dez peças por pessoa.

Como doar?

Permanentemente, a Defesa Civil de Belém recebe doações no prédio-sede na Aldeia Cabana. As entregas podem ser feitas de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h. Podem ser doados alimentos não perecíveis, brinquedos, móveis, utensílios domésticos, roupas e sapatos em bom estado de conservação. A Defesa Civil não recebe doações em dinheiro. Maiores informações podem ser obtidas pelo número: (91) 98439-0646.

Serviço

Dia D de Doação da Defesa Civil

Data: 29/03 (quarta-feira)

Horário: das 9h às 13h

Local: Sede da Defesa Civil de Belém (avenida Pedro Miranda, s/n, esquina com travessa Pirajá)

(Gabriel Pires, estagiário, sob a supervisão de Victor Furtado, coordenador do Núcleo de Atualidades)