Ação do Governo do Estado leva cestas de alimentos a indígenas da região sudeste paraense

Mais de dois mil indígenas da etnia Parakanã, que vivem em 28 comunidades localizadas no município de Novo Repartimento, no sudeste paraense, foram beneficiados com cestas de alimentos entregues durante uma ação humanitária realizada pelo Governo do Estado, na última quinta-feira (16). A iniciativa estadual ocorreu em parceria com o Ministério Nacional dos Povos Indígenas com o objetivo de mapear a situação dos povos originários do Pará, e levar políticas públicas, garantindo seus direitos.

As comunidades Parakanã estão instaladas em uma região preservada do Brasil. Segundo a Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai), os indígenas acabam à mercê de criminosos por viverem em uma território de vasta riqueza mineral e madeiras nobres.

Além disso, toda a alimentação das comunidades vem da pesca, caça e apicultura, mas com o afastamento da área urbana, muitos produtos que compõem a alimentação básica faltam à mesa dos Parakanã, sem mencionar itens de higiene pessoal. O acesso até o povoado é feito apenas pela via BR-230, uma estrada de chão batido e mata densa.

Ajuda

O caminhão da Defesa Civil Estadual, ligada ao Corpo de Bombeiros do Pará, levaram os mantimentos à comunidade, promovendo a segurança alimentar do povoado.

O Ouvidor Geral do Estado, Arthur Houat, elogiou a sensibilidade e a empatia de causa. Ele explicou, que por meio da criação do Ministério dos Povos Indígenas, da criação estadual da Secretaria dos Povos Originários, serão feitas articulações para continuar mantendo essas melhorias necessárias.

“Desde a segurança, a alimentação, a educação, a democratização do acesso à internet e os meios digitais de comunicação. Acredito que essas ferramentas são cruciais para o avanço, preservando a sua cultura”, pontuou.

Junto às várias toneladas de alimentos, veio uma comitiva de representantes da futura Secretaria Estadual dos Povos Originários, Ouvidoria Geral do Estado, Secretaria de Estado de Educação (Seduc), Ministério Nacional dos Povos Indígenas, Distrito Sanitário Especial Indígena (Guamá-Tocantins) e Funai.

“É uma força tarefa que se junta. Há uma necessidade de atender esse povo, sobretudo por causa da luta pela terra. Há uma necessidade de manter esse diálogo, até para entendermos as demandas, como por exemplo a saúde, a falta de internet, a educação. É um cenário novo, com governos que enxergam os povos originários com um olhar mais humanitário. É um povo de recente contato, e que está em isolamento voluntário. Estamos aqui no intuito de levar a segurança alimentar aos povos indígenas do povo Parakanã. É uma ação pensada envolvendo vários parceiros, como a Ouvidoria Geral do Estado do Pará, Secretaria de Estado de Educação (Seduc), Ministério Nacional dos Povos Indígenas, Distrito Sanitário Especial Indígena (Guamá-Tocantins) e Funai”, afirmou Puyr Tembé, indicada pelo Governo para assumir a futura Secretaria de Estado dos Povos Originários.