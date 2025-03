Mutirão de Saúde para mulheres oferece atendimentos gratuitos em Belém

Em alusão ao Dia Internacional da Mulher, comemorado no sábado (8), uma ação de saúde para as mulheres de Belém, será realizada neste domingo (9), no campus da Universidade Federal do Pará (UFPA), no bairro do Guamá, com entrada pelo portão 1. A programação iniciará às 8h e seguirá até 13h. A iniciativa é realizada pela Secretaria Municipal da Mulher (Semu) e da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma).

Serviços oferecidos durante o mutirão

Durante o mutirão, a população terá acesso a diversos serviços de saúde, incluindo:

Vacinação

Influenza

Febre amarela

Tríplice viral

Meningo ACWY

HPV

Atendimentos de saúde

Aferição de pressão arterial

Teste de glicemia

Orientação nutricional

Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS)

Massagem

Ventosaterapia

Outras terapias alternativas

Encaminhamento para exames (realizados pela equipe de saúde da Universidade do Estado do Pará)

Clínicos gerais

Mastologia

Ginecologia clínica

Cardiologia

Ultrassonografia

Preventivo (PCCU) As datas e horários serão informados no momento do atendimento.



A ação é gratuita para a população e será realizada logo após a Corrida “Mulheres em Movimento”, realizada pela Chipbelém com o apoio da Prefeitura de Belém e do Governo do Estado. Antes da competição, será oferecida uma aula de alongamento para os participantes. E, após a chegada, os corredores poderão participar de uma aula de alongamento e de um aulão de fit dance.