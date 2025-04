Ação de fiscalização é realizada para evitar acidentes de lanchas e motos aquáticas na Ilha do Combu

Uma ação de intensa fiscalização foi realizada durante o fim de semana na Ilha do Combu para evitar acidentes com lanchas e motos aquáticas na área ribeirinha da capital. O objetivo foi coibir o tráfego em alta velocidade dos veículos usados para o lazer, principalmente aos finais de semana.

A ação foi coordenada pela Prefeitura de Belém, por meio da Defesa Civil Municipal vinculada à Secretaria Municipal de Segurança (SEGBEL). A operação também contou com o apoio da Marinha do Brasil e do Grupamento Fluvial (GFLU), da Secretaria de Segurança Pública do Estado (Segup). A intensa fiscalização busca reprimir a prática de violação das leis de velocidade de navegação, prática que preocupa moradores da ilha. Os casos são registrados especialmente aos fins de semana, quando o número de embarcações aumenta consideravelmente.

Segundo a Defesa Civil, o tráfego intenso tem provocado a erosão das margens dos rios, colocando em risco estruturas como trapiches e residências próximas aos rios. A ação atuou também no diálogo com moradores do Furo da Paciência, que realizavam um protesto em busca de mais segurança e fiscalização na área. Por conta disso, a Defesa Civil Municipal acionou a Marinha do Brasil para mediar as negociações de forma pacífica e garantir a segurança dos moradores da ilha, por meio de maior fiscalização das embarcações no local.

Além das fiscalizações, equipes da Defesa Civil seguem monitorando os pontos críticos de erosão nas margens dos igarapés, com o objetivo de adotar medidas preventivas e garantir a integridade das comunidades locais.

“Foi um pedido direto do prefeito Igor Normando, e a Defesa Civil estará sempre presente onde for necessário. Trabalhamos para proteger vidas e assegurar os direitos da população”, concluiu o superintendente da Defesa Civil de Belém, Vitor Magalhães.