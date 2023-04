‘Ação Cidadania Estudantil’ oferece emissão de RG para candidatos ao Enem 2023

Candidatos ao Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023 que não possuem RG ou precisam renová-lo poderão emitir o documento, nesta quinta (27) e sexta-feira (28), durante a Ação Cidadania Estudantil, da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos (Sejudh). A iniciativa ocorre às 9h, sede​​ da Sejudh, na rua Vinte e Oito de Setembro, 339, bairro da Campina. A expectativa é de que cerca de 200 estudantes sejam atendidos.

A secretaria destaca que o prazo para a solicitação da isenção da taxa de inscrição no Enem termina nesta sexta-feira (28).

Segundo a Sejudh, a Ação Cidadania Estudantil ocorre com foco nos estudantes que irão prestar o Enem 2023, a partir de parceria com as Unidades Seduc na Escola (USEs) 8 e 9, que envolvem escolas localizadas em diversos bairros de Belém.