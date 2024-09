'A verdadeira comunicação é um dom divino', afirma padre Cláudio Pighin na homilia deste domingo, 8

Na missa deste domingo, 08, realizada na sede do Grupo Liberal, em Belém, o padre Cláudio Pighin trouxe uma reflexão profunda sobre a cura do homem surdo e gago, conforme narrado no Evangelho de Marcos. Com uma homilia centrada na importância da comunicação com Deus e com os outros, o sacerdote destacou a relevância espiritual desse milagre e sua conexão com a realidade contemporânea.

O padre Cláudio, diretor da Escola de Comunicação Papa Francisco e celebrante das missas dominicais, abordou como o gesto de Jesus — tocar os ouvidos e a língua do homem e olhar para o céu — vai além de uma simples cura física. "O olhar para o céu indica que quem faz o milagre da cura é Deus", explicou o sacerdote, ressaltando que a restauração da comunicação é essencial para viver plenamente. Ele destacou que, assim como na época de Jesus, a exclusão de pessoas com dificuldades de comunicação é um desafio atual.

Durante a homilia, o padre questionou: "Quantas pessoas são marginalizadas entre nós porque não têm a capacidade de se comunicar?" Ele associou o contexto bíblico com a realidade de hoje, observando que, apesar dos avanços, ainda enfrentamos barreiras que excluem os que não podem se expressar adequadamente.

O padre Cláudio também refletiu sobre o significado espiritual da cura realizada por Jesus. "Somos surdos e mudos em relação à verdadeira vida e ao Altíssimo", afirmou, sublinhando que muitas vezes somos incapazes de ouvir e proclamar a mensagem divina. Ele lembrou que, mesmo quando somos orientados a não divulgar os milagres testemunhados, o impacto da ação divina é tão grande que "quem encontra Jesus não consegue se calar".

Por fim, o sacerdote enfatizou a dimensão missionária da narrativa, lembrando que a ação de salvação de Deus não se limita a um povo escolhido, mas alcança todos os povos. "A presença de Jesus em territórios pagãos revela que a salvação é um projeto universal", destacou. O padre Cláudio concluiu sua homilia incentivando os fiéis a intensificar a oração e a fé, com a mensagem: "A salvação é um dom de Deus, e por isso temos que pedir a toda hora, sem pretensão nenhuma".