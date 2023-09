7 de setembro: público chega cedo para assistir ao desfile na avenida Presidente Vargas, em Belém

Nesta quinta-feira (7), o público começou a chegar bem cedo à avenida Presidente Vargas, em Belém, para garantir um bom lugar para assistir ao tradicional desfile cívico-militar em comemoração a Independência do Brasil. A movimentação já era grande na avenida desde 6h. A programação oficial, organizada pelo governo do Estado, foi marcada para começar às 9h30 com o desfile de aproximadamente 3 mil pessoas, dentre representantes de instituições civis e instituições militares.

A dona de casa Nazaré Silva, de 58 anos, chegou bem cedo para garantir a tradição de família de assistir ao desfile. Ela fez questão de convidar a neta, o sobrinho, vizinho e amigos. "Desde a época que meu pai era vivo. Ele trazia a gente para ver. Virou tradição. Agora meu filho vai desfilar pela primeira vez pela polícia, pelo Batalhão Águia. Viemos prestigiar", comenta. "É importante para mostrar a educação militar. Como os agentes de segurança trabalham para a nossa proteção. É legal ensinar isso para as crianças", acrescenta.

Desfiles

O desfile foi marcado para começar com as instituições civis, Com a Banda IFPA, Introdução Militar Educacional, Movimento, Bandeirantes, União dos escoteiros, Bombeiro Civil, Assembleia de Deus, Igreja de Jesus Cristo dos últimos dias, Escola Brigadeiro, Fontenelle e Instituto Filhos da Pátria.

Na sequência, as instituições militares com Estado-Maior Conjunto, Marinha do Brasil, Exército Brasileiro, Força Aérea Brasileira, Polícia Militar, Corpo de Bombeiro de Militar, Guarda Municipal de Marituba e Desfile Motorizado.