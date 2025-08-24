5º Passeio Ciclístico da Padroeira de Belém reúne fé e saúde na Cidade Velha

Em uma mistura de esporte, fé e devoção, o 5º Passeio Ciclístico da Padroeira de Belém marcou a manhã deste domingo (24) na capital paraense. A concentração começou às 6h, na praça Frei Caetano Brandão, de onde centenas de participantes partiram em um percurso de 15 quilômetros pelas ruas da Cidade Velha. A iniciativa, criada durante a pandemia como alternativa à carreata de abertura da festividade, hoje se consolida como momento de encontro e oração em homenagem à Nossa Senhora de Belém.

Segundo o diácono Sílvio Ataíde, coordenador do evento, o passeio nasceu da experiência vivida durante a pandemia. “A criação deste evento foi, na verdade, uma troca. Antes fazíamos uma carreata como abertura da festividade. Depois da pandemia veio essa vontade das pessoas estarem na rua, se exercitando, e aí surgiu a ideia da bicicleta. Deu certo e hoje já estamos no quinto passeio ciclístico da padroeira da cidade de Belém”, afirmou.

Centenas de ciclistas acompanharam a imagem de Nossa Senhora de Belém pelas ruas da Cidade Velha (Ivan Duarte / O Liberal)

O também coordenador Advaldo Lima destacou o crescimento da participação. “A cada ano temos a adesão de muito mais ciclistas. Este ano tivemos 250 inscritos e aguardamos ainda os que não se cadastraram. É sempre uma honra receber todos os grupos de ciclismo de Belém”, disse. Para ele, a iniciativa reforça a dimensão espiritual da festividade. “O passeio ciclístico agrega o esporte e a devoção à Nossa Senhora”.

Devoção sobre duas rodas

Entre os participantes estava o empresário Eduardo Kahwage, 44 anos, que também integra a guarda de Santa Maria de Belém. “Eu sempre participei. Tenho a função de reunir todos os guardas para dar apoio a ela, que é a nossa guardiã, e também ao público que vem prestigiar. A grande verdade é a gratidão, a fé e a devoção. Nossa Senhora representa muito para nós. É um motivo de satisfação e de muita alegria vir contribuir com mais essa homenagem”, relatou. Ele destacou ainda que o momento foi de oração: “Além da confraternização, vamos em oração, rezando. É uma mistura de tudo isso, só energia positiva”.

5º Passeio Ciclístico da Padroeira de Belém Diácono Sílvio Ataíde, coordenador do passeio ciclístico (Ivan Duarte / O Liberal) Advaldo Lima, coordenador do passeio ciclístico (Ivan Duarte / O Liberal) Eduardo Kahwage, 44, empresário (Ivan Duarte / O Liberal) Conceição Pickerell, 79, aposentada (Ivan Duarte / O Liberal) José Jerônimo Cunha, 46, aposentado (Ivan Duarte / O Liberal) Largada do passeio foi em frente à Catedral Metropolitana de Belém (Ivan Duarte / O Liberal)

Acessibilidade e inclusão

O passeio também garantiu espaço para idosos e pessoas com dificuldade de locomoção, com veículos adaptados conduzidos por voluntários. A aposentada Conceição Pickerell, 79 anos, celebrou a oportunidade. “Eu vou naqueles carrinhos do lado, adaptados, para pessoas idosas. Faço questão de acompanhar para prestigiar a festividade. Sempre participei da igreja, desde o batizado até o casamento. A padroeira é a nossa mãe. A gente pede para ela e ela dá pra gente”, contou emocionada.

Alguns ciclistas levaram suas próprias imagens de Maria junto ao veículo (Ivan Duarte / O Liberal)

Pela primeira vez, o aposentado José Jerônimo Cunha, 46 anos, acompanhou o evento em um dos veículos. “As expectativas são as melhores possíveis. É muito bom porque faz a gente se movimentar, querer ter uma qualidade de vida melhor. Eu sou devoto, venho toda segunda-feira para a missa e a adoração. A padroeira é tudo na vida da gente”, afirmou.

Programação segue na Catedral Metropolitana

A Festividade de Nossa Senhora de Belém terá início oficial no próximo sábado (30) e segue até 7 de setembro, na Catedral Metropolitana, no centro histórico. A programação reúne momentos litúrgicos e culturais, com destaque para as missas presididas por bispos convidados e o Arraial Cultural, montado no largo da praça Frei Caetano Brandão, sempre a partir das 19h30.

Na agenda cultural, cada noite terá um tema diferente: Italiana (30/8), Cidade Velha (31/8), Texana (1/9), Japonesa (2/9), Portuguesa (3/9), Libanesa (4/9), Ponte de Pedras (5/9), Abaetetuba (6/9) e Paraense (7/9), encerrando com show da banda Fruta Quente.

Já a programação litúrgica começa com a missa de abertura no sábado (30), às 18h, na Basílica Santuário de Nazaré, e inclui celebrações presididas pelo arcebispo de Belém, Dom Júlio Endi Akamine (1/9), e pelo arcebispo emérito, Dom Alberto Taveira (6/9). O encerramento será no domingo (7), às 18h, com missa celebrada pelo cônego Plínio Moraes Pacheco.