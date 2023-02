24 bairros vão ficar sem água na noite desta terça-feira (28), em Belém e Ananindeua

A Companhia de Saneamento do Estado do Pará (Cosanpa) informou que 24 bairros, entre Belém e Ananindeua, vão ficar sem água a partir das 22h desta terça-feira (28). A medida é necessária para a manutenção preventiva da empresa no sistema do complexo Bolonha, que fica na Parque Estadual do Utinga.

A previsão, segundo a Cosanpa, é de que a água retorne durante a madrugrada desta quarta-feira, 1º de março. Porém, não foi estabelecido um horário aproximado. A partir do fim do serviço, a pressão do abastecimento deve ser normalizada ao longo do dia.

Confira os bairros que vão ficar sem água: