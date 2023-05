2º Passeio Ciclístico do Maio Amarelo 2023 será realizado no domingo (28), em Belém

O 2º Passeio Ciclístico do Maio Amarelo 2023 será realizado no próximo domingo (28), em Belém. O evento é promovido pela Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob), União dos Coordenadores da Bike do Pará (UCB-PA) e Observatório Nacional de Segurança Viária (ONSV). A concentração vai ser em São Brás, com saída às 8 horas.

O Maio Amarelo é um movimento internacional de conscientização para a redução e prevenção de lesões e mortes em sinistros de trânsito. O tema deste ano é “No trânsito, escolha a vida". “Esse passeio ciclístico alusivo ao Maio Amarelo destaca a importância da integração entre os órgãos de segurança viária, ciclistas e sociedade civil para a conscientização de que as escolhas determinam o que se quer para o trânsito”, disse Manoel Pinheiro, representante do Observatório Nacional de Segurança Viária e coordenador de Projetos e Educação para o Trânsito da Semob.

Em sua 10ª edição, a campanha foi criada pelo Observatório Nacional e objetiva sensibilizar a sociedade para a importância da adoção de comportamentos mais seguros no trânsito. Para participar do passeio ciclístico, a UCB informa que a inscrição é um quilo de alimento (feijão ou arroz) para ser doado a uma instituição ou associação beneficente pela entidade que congrega todos os coordenadores de grupos de bike no Pará. No dia do passeio, os participantes também devem levar seus equipamentos de proteção individual.

Entre outros parceiros, a programação tem o apoio de grupos de pedal de Belém, Ananindeua e Marituba, da Comissão de Trânsito da Ordem dos Advogados do Brasil, seção Pará, da Companhia Independente Especial de Polícia Assistencial, da Polícia Militar, e da Federação Paraense de Ciclismo (FPC) e da Secretaria de Trânsito e Transporte de Marituba (Setran).