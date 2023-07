2º final de semana de julho será de muito sol e máximas de 34ºC em Belém

Para quem pretende aproveitar o período de férias escolares em Belém, é preciso ficar atento ao protetor solar e à hidratação, porque a previsão meteorológica para este final de semana é de muito sol nos próximos dias na capital paraense, com temperaturas máximas de 34ºC. Mas, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), também é esperado pancadas de chuvas isoladas, inclusive com riscos de alagamentos em alguns pontos da capital e de Mosqueiro e região das ilhas.

Nesta sexta-feira (7) e no domingo (9), o que deve prevalecer é o sol com pancadas de chuvas isoladas. Já sábado (8), as possibilidades de chuvas são menores, mas ainda há a predominância do sol.

Tábuas de maré

De acordo com a Defesa Civil de Belém, há riscos de alagamento na cidade e também em Mosqueiro e outras ilhas devido à maré alta, caso o alto nível alcançado pelos rios - previsto pela tábua de marés para os próximos dias - coincida com chuvas fortes.Os riscos de maré alta são considerados altos para índices a partir de 3 metros, quando coincidem com chuvas fortes, e altíssimos para índices acima de 3.5 metros, coincidindo com chuvas fortes.

Na sexta-feira (7), em Belém, os picos de maré são às 02h15, quando deve chegar a 3,2 metros, e às 14h15, com 3,4 metros. Já em Mosqueiro e na região das ilhas, a maré alta deve ocorrer às 01h51, com 3,3 metros, e às 13h51, com 3,6 metros. No sábado (8), os picos são às 03h13 (3,1 m) e 15h15 (3,2 m) em Belém, e às 02h39 (3,3 m) e às 14h45 (3,5 m) em Mosqueiros e ilhas. No domingo (9), em Belém, a máxima ocorre às 03h45 (3 m) e às 16h23 (3,1 m). Em Mosqueiro e ilhas, as máximas são às 03h24 (3,3 m) e às 15h38 (3,4 m).

Confira a tábua de marés para o final de semana:

Sexta (7)

Belém

02h15 - 3,2 m

09h24 - 0,5 m

14h15 - 3,4 m

22h00 - 0,4 m

Mosqueiro e ilhas

01h51 - 3,3 m

08h11 - 0,5 m

13h51 - 3,6 m

20h51 - 0,4 m

Sábado (8)

Belém

03h13 - 3,1 m

10h08 - 0,6 m

15h15 - 3,2 m

22h38 - 0,5 m

Mosqueiro e ilhas

02h39 - 3,3 m

08h58 - 0,5 m

14h45 - 3,5 m

21h21 - 0,5 m

Domingo (9)

Belém

03h45 - 3 m

10h32 - 0,7 m

16h23 - 3,1 m

23h15 - 0,7 m

Mosqueiro e ilhas

03h24 - 3,3 m

09h41 - 0,6 m

15h38 - 3,4 m

21h56 - 0,6 m