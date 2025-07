O que é Mercúrio retrógrado? Entenda o fenômeno e como ele em Leão afeta cada signo

Um dos períodos mais comentados no mundo da astrologia está de volta: Mercúrio retrógrado, que começa nesta quinta-feira (18/07) e vai até o dia 11 de agosto. Desta vez, o planeta da comunicação entra em movimento retrógrado no signo de Leão, conhecido por sua energia intensa, criativa e, muitas vezes, dramática.

🔮 Embora seja um fenômeno astronômico que se trata apenas de uma ilusão de ótica, na astrologia, ele costuma ser associado a falhas tecnológicas, mal-entendidos, revisões e imprevistos, especialmente em áreas ligadas à fala, escrita e decisões importantes.

VEJA MAIS

O ciclo se encerra em 11 de agosto, mas os efeitos ainda podem ser sentidos até o dia 25, durante o que os astrólogos chamam de "período de sombra". E já tem outro pela frente: o próximo Mercúrio retrógrado será de 9 a 29 de novembro, no signo de Sagitário.

🔎 O que é Mercúrio retrógrado?

Na prática, Mercúrio retrógrado é quando o planeta parece "andar para trás" no céu, por conta da diferença de velocidade entre a Terra e Mercúrio.

O movimento não é real, mas simbolicamente representa um período de revisão, reavaliação e possíveis contratempos.

O que muda com Mercúrio retrógrado em Leão?

Com o planeta passando por Leão, signo regido pelo Sol e associado ao ego, autoestima e expressão pessoal, os efeitos ganham um tom mais emocional e até teatral. Durante esse período, é comum:

Sentir necessidade de reavaliar como você se expressa e se posiciona;

Ter falhas de comunicação em conversas importantes;

Levar críticas para o lado pessoal com mais facilidade;

Enfrentar problemas nas redes sociais, apresentações ou materiais criativos.

Quais áreas são mais afetadas?

Comunicação: evite discussões impulsivas. Releia mensagens antes de enviar;

Tecnologia: problemas com celulares, internet e sistemas podem surgir. Faça backup de arquivos importantes;

Viagens: atenção redobrada com documentos e horários. Prepare-se para possíveis atrasos;

Relacionamentos: contatos antigos podem reaparecer, inclusive ex-parceiros. Avalie com cautela o que realmente vale ser retomado.

Como se preparar?

Especialistas recomendam aproveitar o período para refletir, revisar e reorganizar antes de tomar grandes decisões. Veja algumas dicas práticas:

Adie contratos e assinaturas importantes, se possível;

Evite comprar eletrônicos novos;

Revisite projetos antigos, pois o momento favorece ajustes criativos e recomeços;

Controle o orgulho. Use com equilíbrio;

Respire antes de responder. A comunicação tende a ficar mais carregada emocionalmente.

Como Mercúrio retrógrado em Leão afeta seu signo

Veja o que esperar entre os dias 18 de julho e 11 de agosto, de acordo com seu signo solar (ou ascendente):

♈ Áries

Você pode sentir necessidade de rever projetos criativos ou paixões antigas. Mal-entendidos em momentos de lazer ou em romances estão no radar.

Dica: Respire fundo antes de responder mensagens. Evite agir por impulso.

♉ Touro

Questões financeiras pedem atenção. Evite grandes compras e revise orçamentos.

Dica: Reavalie prioridades e não tome decisões por impulso.

♊ Gêmeos

Seu regente está retrógrado — atenção máxima! Esquecimentos e ruídos na comunicação são esperados.

Dica: Seja claro nas conversas e anote compromissos importantes.

♋ Câncer

Velhas preocupações podem voltar. Evite se deixar levar por inseguranças do passado.

Dica: Organize sua rotina e fortaleça o autocuidado emocional.

♌ Leão

Você é o protagonista desse ciclo. Mal-entendidos em grupos ou nas redes podem surgir.

Dica: Revise mensagens e não leve críticas para o lado pessoal.

♍ Virgem

Outro signo regido por Mercúrio, você pode sentir o peso do retrógrado no trabalho e na saúde.

Dica: Não acumule tarefas e revise prazos com atenção.

♎ Libra

Viagens e estudos podem ter imprevistos. Atenção a prazos e documentos.

Dica: Tenha planos alternativos e confirme tudo duas vezes.

♏ Escorpião

Reveja acordos financeiros e conversas profundas. Emoções mal resolvidas podem ressurgir.

Dica: Seja claro sobre suas expectativas e cheque contratos com cuidado.

♐ Sagitário

Relacionamentos estão em foco. Desentendimentos com parceiros ou colegas podem surgir.

Dica: Priorize o diálogo e evite julgamentos precipitados.

♑ Capricórnio

Reorganize sua rotina e atenção com a saúde. Pequenos atrasos no trabalho podem irritar.

Dica: Planeje-se melhor e cuide do corpo com mais carinho.

♒ Aquário

Criações antigas e hobbies esquecidos podem voltar à tona.

Dica: Explore ideias antigas com novos olhos. Evite pressa para começar algo novo.

♓ Peixes

Questões familiares ou pendências antigas em casa podem precisar de solução.

Dica: Evite decisões drásticas no calor da emoção. Reorganize seu espaço.