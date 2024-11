Quando terá mercúrio retrógrado em 2025? Veja datas e como se preparar

Na astrologia, o Mercúrio representa a comunicação e o raciocínio. Durante o ano, esse planeta passa por cerca de três retrogradações, o que apresenta diferentes tendências e significados para os indivíduos. Em 2025, o Mercúrio Retrógrado afetará mais os signos de fogo: Áries, Leão e Sagitário. Confira abaixo as datas e como cada signo pode se preparar.

Datas do Mercúrio Retrógrado em 2025

15/03/2025 a 07/04/2025: Mercúrio Retrógrado em Áries

18/07/2025 a 11/08/2025: Mercúrio Retrógrado em Leão

09/11/2025 a 29/11/2025: Mercúrio Retrógrado em Sagitário

Como se preparar para o Mercúrio Retrógrado em 2025

Em 2025, o Mercúrio Retrógrado afeta os signos de fogo — Áries, Leão e Sagitário. Por ser o planeta representante da comunicação e do raciocínio, durante os períodos de retrogradação é necessário observar as trocas, negociações e parcerias. Durante a preparação para receber esse tempo, é indicado se atentar a possíveis desentendimentos, ruídos na comunicação e assinaturas de contratos.

Antes e durante o Mercúrio Retrógrado em 2025, indica-se estabelecer comunicações claras e garantir que tudo está sendo compreendido pela outra parte. Além disso, é sugerido pensar bem antes de falar algo e tomar decisões importantes, considerando todas as opções viáveis. O cuidado com aparelhos eletrônicos e tecnológicos, como fazer backups e organizar documentos, também é essencial durante as retrogradações.

