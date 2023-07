Signo de Leão: entenda as características desse signo e saiba tudo sobre os leoninos

Leão é um signo do zodíaco, sendo o quinto dentro do Ano Novo Astrológico. As pessoas desse horóscopo pertencem ao elemento "Fogo", com representação do animal selvagem - o leão, e nascem entre os dias 22 de julho (22/07) e 22 de agosto (22/08). As principais características são: carismático e cheio de energia..​ Vejam outras características dos leoninos, como se comportam no amor, as compatibilidades e outros assuntos do signo.

Qual a característica de leão?

Aqueles que nascem sob o signo de leão são carismático e cheio de energia. leonino é conhecido por sua presença marcante e seu brilho pessoal. Regido pelo Sol, este signo de fogo irradia confiança e entusiasmo por onde passa. Os leoninos possuem um forte senso de liderança, são corajosos e adoram estar no centro das atenções.

Signo de leão: como é o geminiano no amor?

No amor, os leoninos são apaixonados e generosos. Eles tendem a ser românticos e adoram ser admirados por seus parceiros. Compatíveis com vários signos, eles são apaixonados no amor e buscam reconhecimento e sucesso em suas carreiras. Sua energia e entusiasmo contagiante fazem deles líderes naturais em qualquer idade.

Como é o leão no trabalho?

Quais os signos mais compatíveis com leão?

Em termos de compatibilidade, os leoninos tem maior compatibilidade amorosa com Áries, Gêmeos, Libra e Sagitário. Áries traz uma paixão ardente, Gêmeos oferece uma conexão mental estimulante, Libra traz equilíbrio e harmonia, enquanto Sagitário oferece aventura e entusiasmo.