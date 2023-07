Signo de câncer: entenda as características desse signo e saiba tudo sobre os cancerianos

Câncer é um signo do zodíaco, sendo o quarto dentro do Ano Novo Astrológico. As pessoas desse horóscopo pertencem ao elemento "Água", com representação de um caranguejo, e nascem entre os dias 21 de junho (21/06) e 21 de julho (21/07). As principais características são: sensível e intuitivo. Vejam outras características dos cancerianos, como se comportam no amor, as compatibilidades e outros assuntos do signo.

VEJA MAIS

Qual a característica de Câncer?

Aqueles que nascem sob o signo de câncer são sensível e intuitivo. É conhecido por sua natureza emotiva e compreensiva. Regido pela Lua, este signo de água possui uma profunda conexão com suas emoções e tem uma capacidade natural de se adaptar às mudanças ao seu redor. Os cancerianos tendem a ser leais, protetores e muito ligados à família e ao lar.

Signo de câncer: como é o geminiano no amor?

No amor, os cancerianos são românticos e buscam um relacionamento estável e seguro. Eles se entregam de forma profunda e valorizam a intimidade emocional.

Como é o câncer no trabalho?

No trabalho, os cancerianos são dedicados e esforçados. Eles possuem habilidades de liderança e são bons em cuidar dos outros, tornando-se excelentes em profissões relacionadas à assistência social, educação, saúde e gastronomia. Sua intuição afiada e capacidade de compreender as emoções dos outros também os tornam ótimos em trabalhos que exigem empatia e sensibilidade.

Quais os signos mais compatíveis com câncer?

A compatibilidade amorosa dos cancerianos é geralmente alta com os signos de Touro, Virgem, Escorpião e Peixes. Touro proporciona estabilidade e segurança, Virgem oferece cuidado e compreensão, Escorpião traz paixão e intensidade, enquanto Peixes oferece uma conexão emocional profunda.