Signo de Touro: entenda as características desse signo e saiba tudo sobre os taurinos

Touro é um signo do zodíaco, sendo o segundo dentro do Ano Novo Astrológico. As pessoas desse horóscopo pertencem ao elemento "Terra", com representação de um animal, o touro, e nascem entre os dias 21 de abril (21/04) e 20 de maio (20/05). As principais características são: estabilidade e determinação.​ Vejam outras características dos arianos, como se comportam no amor, as compatibilidades e outros assuntos do signo.

Qual a característica de Touro?

As pessoas com o signo de touro tem características marcantes que refletem sua personalidade estável e determinada. Regidos por Vênus, os taurinos são conhecidos por sua busca pela estabilidade material e emocional. Eles valorizam a segurança e são mestres em estabelecer bases sólidas em todas as áreas de suas vidas.

Signo de Touro: como é o arinano no amor?

No amor, os taurinos são extremamente dedicados e leais. Eles apreciam o romance, a sensualidade e os prazeres sensoriais. São parceiros fiéis e estão dispostos a investir tempo e esforço para construir relacionamentos duradouros. Sua natureza paciente e carinhosa torna-os excelentes companheiros, proporcionando estabilidade e segurança emocional para o seu amado.

Como é o Touro no trabalho?

No trabalho, os taurinos são conhecidos por sua determinação e perseverança. São trabalhadores incansáveis, que não têm medo de colocar a mão na massa para atingir seus objetivos. Eles valorizam a estabilidade financeira e são habilidosos em lidar com assuntos práticos e materiais. Os taurinos têm uma inclinação natural para carreiras que envolvem finanças, negócios, arte, culinária e agricultura.

Quais os signos mais compatíveis com Touro?

Em termos de compatibilidade, os taurinos geralmente se dão bem com os signos de Câncer e Peixes. Esses signos compartilham uma conexão emocional profunda e uma apreciação pelas coisas belas da vida. Além disso, a estabilidade e a segurança que os taurinos oferecem são altamente valorizadas por esses signos sensíveis. Outra combinação favorável é com Virgem e Capricórnio, já que esses signos compartilham a mesma abordagem prática e foco no trabalho.