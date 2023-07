Signo 07/07: veja o horóscopo do dia e a previsão para esta sexta-feira

O horóscopo do dia desta sexta-feira (07/07) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

Áries (21/03 - 20/04)

Utilize sua sensibilidade aguçada para perceber o ambiente ao seu redor, ariano. Priorize seu bem-estar e evite se deixar afetar por aquilo que não agrega.

Touro (21/04 - 20/05)

Você está sociável e comunicativo, taurino. Aproveite para conversar com as pessoas, mas evite dar atenção a palavras maldosas.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Faça planos visando colher frutos a longo prazo, geminiano. Tome a liderança em assuntos que lhe interessam.

Câncer (21/06 - 22/07)

Invista em cultura e informação para expandir seus horizontes, canceriano. Compreenda quais são seus valores norteadores.

Leão (23/07 - 22/08)

Organize-se financeiramente pensando no futuro, leonino. Saiba o que deve ser mantido e o que pode ser deixado para trás.

Virgem (23/08 - 22/09)

Valorize o diálogo, virginiano. As influências astrais favorecem conversas e a compreensão de diferentes perspectivas.

Libra (23/09 - 22/10)

Mantenha um ambiente equilibrado em sua rotina diária, libriano. Saiba investir seu tempo e recursos de forma produtiva.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Dedique um tempo para si mesmo, escorpiano. É importante se satisfazer, mesmo que o dia seja agitado.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Cuide do seu espaço interno, sagitariano. Dê atenção à família, mesmo que não possa estar fisicamente próximo.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Conecte-se com as pessoas, capricorniano. Tenha conversas, troque ideias e estabeleça boas conexões.

Aquário (21/01 - 19/02)

Não perca tempo com coisas que não valem a pena, aquariano. Estabeleça prioridades e seja mais produtivo.

Peixes (20/02 - 20/03)

Tenha cuidado com excessos, pisciano. Você está sensível e propenso a se deixar levar, portanto, busque equilíbrio.