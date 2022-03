Numerologia: saiba o que significa a data 03/03 e como atrair sorte neste dia

Os amantes da numerologia sempre se questionam se determinadas datas e dias do mês têm algum significado ou interferem no mundo celeste. Há quem acredite que nascidos em datas iguais podem ser considerados "povos especiais", pois vêm ao mundo para romper paradigmas, além de carregar consigo um desafio na vida e comportamentos fora do padrão da sociedade. Apesar da maioria dos dias não ter qualquer interferência no mundo, acredita-se que algumas, como hoje, (03/03), podem ser um portal cheio de energias, que chama atenção para as mudanças na vida. Saiba o que significa a data:

VEJA MAIS

Por que o dia 03/03 é importante?

No mundo astrológico, dias e meses iguais são datas com uma força diferente das demais, ou seja, um portal energético para aqueles que acreditam no mundo e depositam sua fé na numerologia. A data 03/03, por exemplo, tem um significado universal graças aos seus dígitos repetidos e sua soma, pois, 0+3+0+3+2+0+2+2= 12 = 1+2 = 3. Ou seja, mesmo com a soma dos números, o três prevalece no dia de hoje.

VEJA MAIS

O que o dia 03/03 significa?

Para o guru Astro Elias, o dia 03/03 representa crescimento, aprendizado, socialização e criatividade. É uma data propícia a usar ideias e construir relacionamentos ou parcerias grandiosas. Outros estudiosos da área também afirmam que o dia é uma conjunção entre marte e plutão em Capricórnio, e traz um impulso de sair daquilo que estava ruim e desmoronando. É uma oportunidade de reconhecer que algumas coisas ficaram e devem ficar para trás e se estruturar.

Como posso atrair sorte no dia 03/03?

Para atrair sorte ou boas energias, é necessário fazer uma oração com seus pedidos às 12h12 do dia de hoje. Isso porque, às 12h simboliza o momento onde a energia das pessoas está mais forte. É uma hora para refletir, se conectar com seu eu, descansar ou ouvir um mantra.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLIberal.com)