Horóscopo 2022: confira a previsão para o seu signo hoje, quinta-feira (03/03)

O horóscopo do dia desta quinta-feira (03/03) mostra as previsões para o seu signo. Hoje, o pedido é que sejamos otimistas e capazes de enxergar situações inimagináveis. Todos devem fortalecer seus pensamentos. Confira as novidades que os astros vão trazer para o terceiro dia do mês de março:

Áries (21/03 - 20/04)

O seu lado emocional vai lhe cobrar atenção. É bom deixar que as sensações venham à tona. Dessa forma será melhor para compreendê-la e dosar onde machuca.

Touro (21/04 - 20/05)

Intuição em alta. Lembre-se! No caminho certo, as oportunidades surgem e os desafios são superados. Confie no seu processo.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

O dia vai exigir uma boa dose de equilíbrio. Só dessa forma que você poderá encontrar novamente a paz interior. Busque acalmar suas emoções.

Câncer (21/06 - 22/07)

É possível que você fique mais introspectivo(a) ao longo do dia. Assuntos que mexem com o lado emocional podem ser os motivadores. Haja com paciência. Resguarde sua intimidade.

Leão (23/07 - 22/08)

Seja um pouco mais responsável com a sua saúde física. É possível que você sinta alguns incômodos. Sua saúde mental também necessita de atenção. Reveja as prioridades. Sem saúde não há bem estar.

Virgem (23/08 - 22/09)

Permita-se ter boas reflexões e discussões saudáveis. Tente estar mais aberto(a) às críticas ou ouvir os dois lados em uma mediação. Ouse. Será preciso, ainda, liberdade para questionar.

Libra (23/09 - 22/10)

Hoje será um dia de individualidade. A dica é não se ofuscar no próprio sentimento. Busque se reconectar com aquilo que você ama ou traz à tona a sua essência. O mundo precisa da sua luz.

Escorpião (23/10 - 21/11)

O tempo será de sensibilidade. Boa parte dessa emoção, nem mesmo você compreende. Que tal reverter esse sentimento todo em boas ações? Bote pra fora essa chama de viver. Otimismo. Sorria. Mostre o brilho que está com você.

Sagitário (22/11 - 21/12)

O dia será bom para compartilhar as coisas simples da vida, como uma conversa com um amigo que você confia, escutar música que lhe alegre e refletir sobre os próximos projetos. Não desanime!

Capricórnio (22/12 - 20/01)

O que lhe impulsa é o seu sonho. Você está na direção certa para realizá-lo. Ânimo. Continue a lutar pelo o que se deseja viver.

Aquário (21/01 - 19/02)

Ganhos inesperados à frente, aquariano(a). Foque na sua melhora pessoal e profissional. Não é um bom momento para entrar em relacionamento.

Peixes (20/02 - 20/03)

O seu silêncio pode até incomodar, mas não dê atenção aos outros. Talvez suas atitudes também continuem sendo questionadas. Ouça a sua intuição e confie na sua sabedoria interior.