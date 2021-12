Confira dicas de como atrair dinheiro, amor e prosperidade em 2022

Pular as sete ondinhas, comer lentilha, usar branco. Independente das suas crenças ou religião, essas são algumas das várias simpatias e superstições que boa parte dos brasileiros adoram seguir à risca para garantir boa sorte no ano que está por vir, afinal, tudo é válido para atrair aquilo que se deseja. Por isso, confira 7 dicas para ter fartura, prosperidade, amor e dinheiro em 2022.

1 - FARTURA NA MESA

Para Benedita de Fátima, de 51 anos, fazer a mesa da fartura todos os anos é o que garante para ela e para toda a família alimentação todos os dias. “Eu coloco um pouquinho de cada coisa que tem aqui em um prato, arroz, feijão, café, bolacha, e deixo em cima da mesa toda virada de ano. De preferência, depois tem que comer esses alimentos, isso faz nunca faltar nada dentro de casa”, explica ela.

2 - PROSPERIDADE

Já para Maria Raimunda, de 60 anos, a sua maior dica para atrair coisas boas é fazer o famoso banho de cheiro. Praticante da Umbanda, ela indica o banho para todos os seus entes queridos e sempre que pode, os presenteia com uma garrafa. Para fazer é fácil, basta comprar alguma folha cheirosa como manjericão, arruda, pau de Angola, catinga de mulata, alecrim, entre outras, botar um pouco de água benta e colocar no sol. “Tem que tomar o banho normal e no final é só jogar a mistura da cabeça pra baixo e ir fazendo os pedidos, tudo o que você pedir é o que você vai conseguir em 2022”, diz ela sobre o banho.

3 - MAPA DOS SONHOS

Os mais jovens também são adeptos a alguns rituais, incluindo as famosas listas de desejos, porém, de forma mais organizada. Alguns, como Luana Ribeiro, de 24 anos, indicam fazer um mapa dos sonhos no último ou no primeiro dia do ano para ter mais esperança nas mudanças do ano que está por vir. Conforme a jovem, basta colocar em uma folha em branco seu nome completo e sua data de nascimento. Depois, é só criar tópicos como amor, família, carreira, viagens e ir acrescentando o que você quer que aconteça neste segmento da sua vida em 2022.

4 - ATRAIR AMOR E PAZ

Para aqueles que pretendem atrair o amor, a dica que o bruxo e astrólogo Eric Santine dá é colocar mel em um colher de sopa junto de uma pétala de rosa (pode ser um pedaço de maçã caso não tenha a pétala) e perto da virada do ano misturar esses ‘ingredientes’ mentalizando você conseguindo um amor e sendo feliz com ele. Outra dica, agora mais simples, é amarrar uma fita vermelha com dois nós no dedo anelar direito. Ele também indica que para ter paz, um chá de camomila adocicado deve ser tomado logo após a virada, só de uma vez, sempre imaginando um ano repleto de tranquilidade e sossego.

5 - CRESCER O CABELO

Cortou o cabelo e se arrependeu? O bruxo também tem uma dica para isso. Conforme ele, os sigilos, uma espécie de código que atua no subconsciente, muito usado em diversas religiões e práticas espirituais, são a melhor alternativa para isso. Para fazer, basta desenhar o sigilo abaixo em alguma imagem física de como você quer que seu cabelo fique e mentalizar ele crescendo forte e saudável. Sempre que lavar ou pentear, mentalize a foto e diga “meu cabelo cresce rápido e de forma saudável”, a dica é tiro e queda para o crescimento dos fios.

6 - SAÚDE

Outro sigilo recomendado é para saúde, mas sempre lembrando que a prática não substitui tratamentos médicos, apenas fortalece a saúde física, mental e energética. Para ativá-lo, basta desenhá-lo em uma folha em branco e energizá-lo ao sol por um dia inteiro. Após energizado, sente no chão, segure o sigilo nas mãos e olhe fixamente para ele por 20 minutos. Caso queira, utilize o mantra “eu sou saudável" no processo.

7 - DINHEIRO

A dica para atrair dinheiro vem de Thiago Souza, de 27 anos. Segundo ele, passar a virada com moedas douradas na carteira e imaginar um ano próspero é sua única 'simpatia' de ano novo. “Desde pequeno a minha mãe sempre vinha e colocava moeda no meu bolso e mandava eu me imaginar rico, aí virou tradição, faço isso todo ano”, comenta.