Confira 6 dicas infalíveis para conseguir cumprir as promessas de ano novo

Guardar dinheiro, ler mais, perder ou ganhar peso, fazer exercício. Esses são alguns dos vários desejos que grande parte da população coloca na ponta do lápis como promessas que serão cumpridas no ano que está por vir. Apesar de parecer planos simples e de fácil execução, apenas cerca de 8% das pessoas costumam levar em frente algum novo hábito planejado, essa porcentagem aumenta quando diz respeito àqueles que desistem no meio do caminho, com 88% abandonando logo no segundo mês do ano, conforme uma pesquisa desenvolvida pela Universidade de Scranton, nos Estados Unidos. Por isso, para não cair mais nessa cilada e deixar as promessas para o ano seguinte, confira algumas dicas que farão da sua lista de desejos um sucesso.

1 - VÁ COM CALMA

Fez uma lista de desejos muito extensa? Vá com calma, veja suas prioridades e foque em uma de cada vez. Isso é essencial para não ficar perdido em meio a tantos desejos e sem conseguir realizá-los.

2 - COMO VOU REALIZAR

Sempre que for planejar sua lista de desejos coloque ao lado como pretende bota-lo em prática. Seu objetivo é se alimentar melhor? Então organize como você irá fazer para iniciar essa mudança de hábito. Vai cozinhar todos os dias? Fazer marmitas e deixar congeladas? Vai só pedir comida saudável? Coloque o método e o motivo no papel para conseguir dar o pontapé inicial na mudança.

3 - FACILITE SEMPRE QUE POSSÍVEL

Sempre facilite a execução dos planos. Se seu desejo é praticar exercícios, deixe a roupa de academia na mochila, assim você pode ir a qualquer hora do dia sem desculpas. O objetivo é gastar menos? Evite abrir sites de lojas, segui-las no Instagram ou desinstale o ifood para não cair na tentação.

4 - SEJA REALISTA

Não vale colocar na lista de desejos que quer comprar um avião sabendo que não tem dinheiro para comprar. Faça uma lista realista e coloque apenas desejos que podem ser alcançados no momento por você. Se existem planos mais grandiosos, faça uma lista separada com promessas que serão cumpridas a longo prazo.

5 - CONTE AOS OUTROS

Muitos falam para não contar aos outros sobre os planos até que ele se concretize, mas essa pode ser uma tática para ajudar a realizá-los. Conte para um familiar querido, um amigo próximo ou até mesmo poste nas redes sociais, isso pode ajudar na hora de botar em prática, pois lhe trará motivação.

6 - TENTE NOVAMENTE

Começou a realizar um item da lista e ficou desmotivado no meio do caminho? Tá tudo bem, você pode e deve tentar novamente quando se sentir bem para isso. Ciclos tem seus inícios, pausas e fim, basta ter persistência para iniciar novamente, seja bondoso com você e não se cobre tanto.