O Liberal documenta momento inesquecíveis do Arte Pará ao longo dos 40 anos

O Arte Pará já faz parte do calendário cultural não só do Pará, mas do Brasil, pois é o momento que artistas ficam na expectativa para inscrever trabalhos e o público de conhecer o que tem de mais novo, ou não, no circuito artístico. E diante de todo esse processo de evolução e trajetória o jornal O Liberal ajudou a levar a pauta do projeto para diferentes comunidades.

VEJA MAIS

O curador Paulo Herkenhoff aponta alguns dos inúmeros marcos já conquistados pelo projeto. Ele explica que o Arte Pará se tornou um sistema de trocas culturais. Críticos brasileiros e estrangeiros integraram o júri para ter contatos com os artistas do Pará e da Amazônia.

“O Arte Pará articulou os artistas da Amazônia, investiu no reconhecimento da crítica universitária da Universidade Federal do Pará e de diletantes de qualidade como Cláudio de La Rocque. Trouxe a Belém artistas significativos de outras áreas do Brasil como Adriana Varejão, Chang Chai, Flávio Shiró e outros. Por isso, em 2022, o 40º Arte Pará alcançou articular uma síntese da diversidade da arte brasileira do século XXI, que inclui paraenses porque o processo do ‘salão’ continua sendo a inquietação, à vontade de conhecer e de descobrir novos caminhos da arte no Pará e no Brasil”, explica o curador.

Sobre iniciativas, o curador acrescenta que o projeto sempre procurou se integrar no sistema de arte de Belém. No Museu de Arte Sacra realizou a exposição “Judeus na Amazônia”, com o apoio de Jussara Derenji. Se integrou ao sistema expositivo da Universidade Federal do Pará, onde apresentou o artista guarani Xadalu Tupã Jékupé. Tem uma história de trabalho com o Museu Goeldi em mostras de iniciativa da instituição e em outras que inclui artistas experimentais como Paulo Nazareth.

A Casa das Onze Janelas recebeu, há três anos, um Arte Pará constituído exclusivamente por mais de 50 peças doadas pelo Fundo Z relativa à Amazônia como obras sobre papel de Oswald Goeldi, Cildo Meireles, Claudia Andujar, Paula Sampaio, Dina Oliveira, Aluísio Carvão, Osmar Pinheiro, Armando Queiroz, Alexandre Sequeira, Orlando Maneschy.

Algumas edições do Arte Pará foram marcantes na visão do curador, especialmente como a que se dedicou à Arte e Infância na Amazônia, “a que apresentou a transposição de uma sala de uma casa simples do bairro da Sacramenta para o Museu do Estado por proposta de Jocatos, o ano que trouxe uma pintura de Adriana Varejão e incluiu o objeto de Armando Queiroz (uma versão vernacular da roda de bicicleta de Marcel Duchamp), a mostra de Paulo Sampaio (o soldado da borracha), a ação “Quando Todos Calam”, de Berna Reale no Ver-o-Peso, a máquina de fazer o açaí montada por Margalho (em cera de velas votivas do Círio)”, pontua Herkenhoff.

Ele completa ainda com o Arte Pará virtual, em 2021, com “Uma história da vídeo arte da Amazônia”, os vídeos de Rafael Bqueer e Rafael Mateus Moreira. Ele recorda de alguns anos em que Eder Oliveira apresentou sua arte nos muros de Belém, a exposição em homenagem aos 80 anos do professor e poeta João de Jesus Paes Loureiro, todos os artistas escolhidos em 2022 (Gabriel Bicho, Pedro Carneiro, Alexandre Alves, P V Dias, Maurício Igor, Moara Tupinambá, Pavuna Kid, Paul Setúbal, Douglas Ferreiro, João Angelini, Ramon Reis e outros). “Mas também fica aqui o incômodo de saber que me lembrarei de outras versões inesquecíveis do Arte Pará”, reforça o curador.