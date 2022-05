Confira a coluna de Jeferson Hoenisch desta sexta-feira, 13 de maio

B-DAY

Alcindo Junior, administrador e conceituado empreendedor de Ananindeua, fez aniversário no início do mês e está cheio de projetos para executar neste ano. Aguardem as novidades!

B-DAY 2

A semana foi especial para João Paulo Tavares, apresentador de TV e criador de conteúdo digital, que fez aniversário no dia 10 e recebeu o carinho de seus amigos e familiares. Parabéns!

João Paulo Tavares (Arquivo pessoal)

VIVA LA VIDA

Ed Luz comemora duas datas importantes: seu aniversário e mais um ano de carreira. O artista paraense reuniu mais de 15 atrações locais em uma festa super badalada.

Ed Luz (Arquivo pessoal)

PROJETO SOCIAL

O vereador Vanderray Silva estampa em seu rosto a felicidade de promover todo ano um café da manhã especial para as mães do bairro Atalaia. A iniciativa faz parte do projeto social que leva o nome de sua saudosa genitora, Renaide Silva.

Vanderray (Arquivo pessoal)

ANIVERSARIANTE DA SEMANA

O vereador Fabrício Miranda fez aniversário nesta semana e comemora a vida ao lado de amigos e familiares. Uma programação especial, com direito a apresentações culturais e outras surpresas, será realizada nesta sexta-feira (13), no Sítio do Miranda, Centro de Ananindeua.

Fabricio Miranda (Arquivo pessoal)

SAÚDE ANIMAL

A ação de saúde animal “Pará Patas” chega pela primeira vez em Ananindeua neste sábado (14), e ocorrerá das 8h às 12h, no Complexo do 8. O projeto, criado pela equipe do deputado Igor Normando, já atendeu mais de 10.000 animais em diversos bairros e cidades, oferecendo diversos serviços, como vacinação antirrábica e atendimento veterinário gratuito.

Deputado Igor Normando (Arquivo pessoal)

SHOW

Hayna Gomes, conhecida pela voz marcante e pelo seu talento musical, faz show nesta sexta-feira (13), no Maluco Beleza. A cantora e compositora paraense apresenta os sucessos da banda irlandesa The Cranberries, e outras de suas grandes referências do pop, MPB, rock alternativo e convencional. Tudo a partir das 22h. Imperdível!