Paolla Oliveira publica foto de ‘dia especial’ com Diogo Nogueira e fã dispara: ‘Homem de sorte’

O romance da atriz Paolla Oliveira e Diogo Nogueira caiu nas graças do público e está animando as redes sociais. Na última quinta-feira (29), a global publicou uma foto usando um vestido vermelho e marcou o cantor nos cliques, insinuando que os cliques teriam sido feitos em um “dia especial” do casal. Além de ter roubado a cena pela beleza, o comentário do sambista fez a web suspirar. As informações são da Revista Quem.

"#tbt de um dia especial", escreveu Paolla na legenda da foto. Nos comentários, Diogo Nogueira afirmou dizendo “bota especial nisso”.

A interação dos pombinhos, que assumiram recentemente o namoro, deixou os internautas agitados. Vários comentários foram feitos dando felicitações ao casal. "É, Diogo Nogueira, cuida bem dessa linda moça, viu... pois és um homem de sorte", escreveu um fã.