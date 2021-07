Paolla Oliveira ostenta barriga chapada em clique de biquíni

A atriz Paolla Oliveira presenteou os seguidores com uma publicação no Instagram, onde aparece de biquíni cortininha, nesta terça-feira (6). A musa aproveitou o sol para exibir o corpão e a barriga chapada.

“Aproveitando o vai e volta do solzinho”, escreveu na legenda.

Nos comentários, os seguidores anônimos e famosos se derreteram por Paolla. “Delícia de mulher!”, escreveu um seguidor. “Amo você”, declarou Amora Mautner, diretora da novela “A Dona Do Pedaço”, que contou com a atriz no elenco.