Xuxa revela que plástica no nariz foi feita às pressas: 'O cirurgião está preso'

Xuxa contou como foi o procedimento estético que fez no nariz, ainda na década de 80, quando namorava Pelé. A apresentadora disse ter sido abordada no elevador por um cirurgião plástico que, posteriormente, acabou sendo preso. A declaração foi feita durante uma entrevista para o WOWCast, podcast da revista WOW.

A artista lembrou que estava indo encontrar com o jogador, quando recebeu a oferta da rinoplastia. "Quando eu desci o elevador, veio um cirurgião plástico, olhou para mim e falou assim: ‘você não é namorada do Pelé?’. Eu falei ‘sou’ e ele falou: ‘ele é meu amigo’. Aí ele falou assim para mim: ‘podia dar uma levantadinha na ponta do seu nariz’”, lembrou.

VEJA MAIS

A apresentadora aceitou e foi encontrar o cirurgião no consultório apenas para conversar, mas foi surpreendida. "Eu cheguei e falei: ‘mas vamos conversar’. Aí ele, pum, anestesia local, e eu falei: ‘ele já começou!’. Com a agulha e conversando comigo. E a agulha, ai meu Deus do céu, eu vendo aquela coisa ali passando. Ele falou: ‘não vou mexer muita coisa, não. Só vou levantar um pouquinho essa bolinha que tu tem para baixo, vai entrar aqui, botou um gessinho e falou: ‘pode ir pra casa’”, disse.

A apresentadora lembra que os pontos foram tirados pela secretária do médico e só teve notícias dele depois de algum tempo. "Eu soube que ele está preso [risos]. Não quero nem dizer o nome nem nada, porque eu não sei o que ele fez, mas ele fazia vários narizes por dia”, concluiu.

Outros procedimentos

Essa não é a primeira vez que Xuxa conta uma história maluca sobre procedimento estético. Durante o programa Saia Justa, a apresentadora relembrou plástica sem consentimento imposta pela sua empresária, Marlene Matos.

No episódio, ela conta que queria aumentar o volume dos seios, mas quando acordou da cirurgia estava sentindo dores pelo corpo todo, incluindo o rosto. A médica teria feito, além do silicone, lipoaspiração e colocado botox, tudo sem autorização da apresentadora.

Xuxa acredita que a empresária teria dado permissão para o procedimento. "Eu acho que essa pessoa não deve ter feito isso sozinha, ela deve ter falado com a Marlene ou com alguém que trabalha comigo e disse: 'Faça o que é melhor para ela ficar gostosa'", disse.

(*Estagiária Hannah Franco, sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ana Carolina Matos)