Vai viajar para Belém do Pará? Veja 6 coisas que não podem faltar

Muita gente aproveita os períodos de férias para viajar pelo Brasil, e Belém é um destino excelente para quem deseja conhecer a região Norte e a Amazônia. A metrópole paraense é rica em cultura, variedade de sabores e belas ilhas. Confira abaixo 6 coisas que não podem faltar na mala de quem vai viajar para Belém.

1. Roupas leves

Belém é um lugar de clima quente, então é essencial colocar na mala camisetas, regatas, shorts e bermudas de tecido leve, além de calçados confortáveis.

2. Sombrinha ou capa de chuva

Mesmo na época do meio do ano, quando as chuvas são mais amenas na cidade, é bom carregar uma sombra para se proteger do sol e também das chuvas, que costumam cair vez ou outra.

4. Protetor solar

O sol brilha muito em Belém, com temperaturas que normalmente variam entre 24 °C e 32 °C, então o protetor solar é item indispensável para proteger sua pele e aproveitar o verão na cidade.

5. Repelente

Os mosquitos são típicos de regiões quentes e próximas das águas, como Belém, então é bom carregar um pouco de repelente em creme ou spray e deixar sua pele protegida, especialmente se for fazer um passeio de barco para as ilhas.

6. Roupas de banho

E falando em ilhas, Belém é um território cheio delas. Não esqueça de trazer roupas de banho para visitar as ilhas de Mosqueiro, Outeiro, Combu, ou o arquipélago do Marajó.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)