Rádio Liberal marca presença na praia do Atalaia, em Salinas, com ações interativas

Já é tradição o Verão Liberal em Salinas. Neste segundo final de semana do mês de julho, a rádio está com ações e distribuição de brinde aos veranistas. Durante o final de semana, a equipe da rádio surge em alguns pontos de Salinópolis e um deles é a rampa, principal acesso para a praia do Atalaia .

Confira imagens da ação na praia do Atalaia:

Ação Rádio Liberal verão salinas praia atalaia 2024 Foto: Thiago Gomes/O Liberal Foto: Thiago Gomes/O Liberal Foto: Thiago Gomes/O Liberal Foto: Thiago Gomes/O Liberal Foto: Thiago Gomes/O Liberal

O locutor Markinho Pinheiro, é um dos responsáveis pela ação e diz que é sempre um prazer encontrar com os veranistas nesse período do ano.

“É tradição a Rádio Liberal marcar presença em Salinas, pois aqui as pessoas estão dispostas a se divertir e curtirem o principal festival de verão, que é o Pé na Areia”, explica Markinho Pinheiro.

O publicitário Márcio Figueiredo está curtindo o final de semana em Salinas e foi um dos contemplados com os brindes da rádio. “Eu sou ouvinte da rádio e sempre passo o verão em Salinas. Eu acho que a rádio Liberal é a cara de Salinas”, conta o publicitário.

A principal mensagem do verão da rádio é que os ouvintes curtam o verão com responsabilidade.“Vamos ser responsáveis. Se beber, não dirija”, reforça Markinho Pinheiro.