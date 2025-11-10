Capa Jornal Amazônia
Você se sente mais cansado nas segundas-feiras? Entenda como o seu corpo reage no início da semana

Para muitas pessoas, é comum elas se sentirem exaustas ao retornar às atividades diárias

Victoria Rodrigues
fonte

As pessoas costumam ficar cansadas por conta das características biológicas ou até mesmo da insatisfação com a própria rotina diária. (Foto: Freepik)

Imagine a cena em que o seu alarme toca às 6 horas da manhã, mas você não tem vontade nenhuma de levantar da cama, então decide ficar um tempo pensativo, olhando para as paredes de seu quarto. Após alguns instantes, você pega o celular para checar suas notificações e percebe o real motivo para que você esteja completamente exausto e sem vontade de realizar os compromissos da agenda: é segunda-feira.

De acordo com alguns especialistas, essa condição acontece com a maioria das pessoas porque surge a ideia na mente que se está retornando às atividades normais do dia a dia. Esse fenômeno é responsável por misturar características biológicas, profissionais e até mesmo a insatisfação das pessoas com a própria rotina diária.

Em entrevista ao O Globo, o doutor em psicologia clínica e neurociências pela PUC-Rio, André Machado, explicou como funciona esse processo. “É o cérebro se chocando com dois mundos opostos. No fim de semana, a gente relaxa, com tempo para o que dá prazer real, como um churrasco com amigos ou um filme sem hora para acabar, e isso baixa a tensão. Na segunda, o trabalho puxa de volta para as tarefas, criando uma ansiedade que vem da sensação de perda de controle”, disse.

Como lidar com as segundas?

Mesmo que as segundas-feiras sejam dias difíceis, há algumas estratégias que podem ser utilizadas para amenizar o impacto das sensações que aparecem neste início de semana. Entre elas, é indicado aceitar que a semana está apenas começando e que ainda vem muitas tarefas pela frente; conceder pequenas pausas ao corpo que acompanhem o seu ritmo pessoal e reservar um momento para lazer e distração.

“Transforme o domingo à tarde em aliado: revise a agenda da semana com calma, definindo blocos de tempo para tarefas essenciais e pausas intencionais, como 10 minutos de alongamento entre reuniões, o que evita o efeito avalanche de demandas e dá ao cérebro um mapa claro, diminuindo a ruminação noturna”, finalizou André Machado.

(*Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web em Oliberal.com)

