O que fazer em Belém nesta segunda (10/11)? Cidade tem programação especial pela abertura da COP 30

Belém começa a semana da COP 30 em ritmo de celebração cultural. Nesta segunda-feira (10), diversos espaços da capital recebem shows, exposições e espetáculos que marcam o início oficial da Conferência do Clima. A programação, que se espalha por pontos como o Theatro da Paz, Sesc Doca, Praça da Bandeira e Boulevard Shopping, destaca a força da arte amazônica e a conexão entre cultura, sustentabilidade e diversidade. Confira:

Fafá de Belém é a atração desta noite no Jambu Arena, onde apresentará seus grandes clássicos e promete animar o público com o melhor da Música Popular Paraense (MPP). A programação também conta com a DJ Kabocla, que comanda a discotecagem.

Hora: de 19h a 23h;

Local: Sesc Doca, no bairro do Reduto;

Ingressos: Gratuitos com retiradas no Event Master.

A “Ópera I-Juca Pirama: aquele que deve morrer”, inspirada no poema de Gonçalves Dias, reúne em cena o Núcleo de Ópera da Bahia, o Coro Carlos Gomes de Belém, a Orquestra Sinfônica do Theatro da Paz e o grupo indígena Huni Kuin, do Acre. Cantada em português, a obra traz um prólogo em vídeo com Gilberto Gil como Croá e Paulo Coelho como Gonçalves Dias, além de figurinos criados por artesãos e coletivos indígenas sob direção do artista Bu’ú Kennedy.

Hora: às 20h; Local: Theatro da Paz - Avenida da Paz, Praça da República, S/N, no bairro da Campina; Ingresso: Ingressos estão à venda virtualmente pelo site Ticket Fácil. Os valores variam conforme o setor: Plateia, Varanda, Frisa e Camarotes de 1ª e 2ª Ordem custam R$ 80,00 (inteira) e R$ 40,00 (meia); Galeria, R$ 60,00 (inteira) e R$ 30,00 (meia); e Paraíso, R$ 40,00 (inteira) e R$ 20,00 (meia).

A FreeZone COP 30, realizada pelo Instituto Cultural Artê, apresenta nesta edição uma programação musical diversificada. O evento terá apresentações do Grupo de Danças Folclóricas Águias de Ouro (12h) e do Afonso Cappelo (13h). No ‘Palco 2’, sobem ao palco o Grupo Folclórico Frutos do Pará (18h), Balé Folclórico (19h), Gabriel Pompeu (20h), Junior Neves (21h), Hugo Santos (22h), Lorranzinho (23h) e Nega Lora (00h).

Local: Praça da Bandeira - R. João Diogo, 316, no bairro da Campina;

Ingresso: gratuito e aberto ao público.

A Casa Ikeuara da Amazônia está com uma exposição em homenagem a Isac Tembé (Kamarar), jovem liderança do povo Tembé-Tenetehara assassinado em 2021. A mostra reúne fotografias, objetos pessoais, textos e um canto tradicional Tembé, em tributo à memória do professor.

Hora: 9h às 18h;

Local: Casa Ikeuara da Amazônia — Travessa Piedade, 638, Reduto (Praça da República);

Ingresso: entrada gratuita.

A Casa Vozes do Oceano, iniciativa da Voice of the Oceans, realiza visitação pública ao veleiro sustentável Kat, embarcação da família Schurmann e da tripulação Voz dos Oceanos. O público poderá conhecer as soluções e inovações sustentáveis adotadas a bordo e acompanhar o retorno do barco a Belém, após a primeira volta ao mundo do projeto.

Hora: 10:30 às 11:00, e de 11:00 às 11:30;

Local: ao lado da Casa das Onze Janelas - R. Siqueira Mendes, no bairro da Cidade Velha;

Entrada: os ingressos são gratuitos e precisam ser tirados do site da Sympla.

A exposição “National Geographic - Sinta o Planeta” é uma experiência imersiva criada em parceria com a Disney. O circuito gratuito reúne oito ambientes interativos que combinam tecnologia, arte e conscientização ambiental para retratar os impactos das mudanças climáticas no planeta.

Hora: no horário de funcionamento do shopping, de 10h às 22h;

Local: No estacionamento G3, no Boulevard Shopping Belém - Av. Visc. de Souza Franco, 776, no bairro do Reduto;

Entrada: gratuita.

Outras opções de saídas

Na terça-feira (11/11), o show “Trilogia”, com Lucinnha Bastos, Marcho Monteiro e Nilson Chaves, reúne três vozes profundas da música paraense em uma apresentação única. O espetáculo propõe um repertório que dialoga com as raízes regionais e a rica tradição musical do Norte do Brasil. A programação também conta com a Banda de Música Maestro Vale, de Vigia, e o DJ Iaê Eventos, que completam as atrações da noite.

Hora: de 19h a 23h;

Local: Sesc Doca, no bairro do Rebuto;

Ingressos: Gratuitos com retiradas no Event Master.