Belém ganha Casa Sesi Indústria Criativa em casarão histórico restaurado

Belém ganhou um novo espaço dedicado à cultura, à inovação e à economia criativa. Neste domingo (09), foi inaugurada oficialmente a Casa SESI Indústria Criativa, iniciativa promovida pelo Sistema Federação das Indústrias do Estado do Pará (Sistema FIEPA), por meio do Serviço Social da Indústria (SESI), com apoio do Conselho Nacional do SESI e da Confederação Nacional da Indústria (CNI).

Instalada em um casarão histórico na Avenida Comandante Brás de Aguiar, a Casa passou por um minucioso processo de restauração que preservou as características originais do imóvel, um dos marcos arquitetônicos do período da Belle Époque paraense, e o transformou em um centro voltado à promoção da criatividade, da sustentabilidade e do conhecimento.

O novo espaço será palco de exposições, oficinas e atividades voltadas à valorização da cultura amazônica e à formação de novas conexões entre arte, tecnologia e indústria. Durante a cerimônia, dirigentes do Sistema Indústria destacaram o significado simbólico e estratégico da entrega, que reafirma o compromisso do SESI e da indústria nacional com o desenvolvimento sustentável e com a valorização da identidade regional.

Para o presidente do Sistema FIEPA e Diretor Regional do SESI Pará, Alex Carvalho, o momento representa uma virada de chave entre o passado e o futuro. “A Casa SESI Indústria Criativa representa o encontro entre o patrimônio histórico e o futuro. Este é um espaço onde a arte, a inovação e a educação se unem para inspirar novas formas de pensar e construir o desenvolvimento do Pará”, destacou.

O superintendente do SESI Pará, Dário Lemos, reforçou o papel social e integrador da iniciativa. “Mais do que um prédio restaurado, a Casa SESI Indústria Criativa é um espaço vivo, que nasce para fortalecer o diálogo entre a indústria e a sociedade, aproximando o conhecimento científico, a cultura e o potencial criativo da nossa região”, afirmou.

Exposições

Em sua estreia, a Casa apresenta ao público quatro exposições simultâneas: a mostra “Casa SESI”, que revela a história do imóvel; a exposição imersiva “Im-PARÁ-veis”, sob direção da artista visual paraense Roberta Carvalho; o projeto “Joias da Amazônia”, com biojoias produzidas por artesãs locais a partir de elementos da biodiversidade, idealizado pelo Instituto Elabora Social, com patrocínio da Hydro e apoio institucional do Sistema FIEPA, Jornada COP+, Ebata e Aimex; e a mostra “Upcycling SENAI”, desenvolvida em parceria com a Receita Federal e o SENAI Pará, dedicada à economia circular e à redução de desperdícios.

Compromisso nacional com a inovação e a cultura

O presidente da CNI, Ricardo Alban, destacou que a iniciativa reforça o papel transformador da indústria no país. “Toda e qualquer indústria é importante para o Brasil. Reviver o passado, especialmente em um espaço histórico como este, é também uma forma de projetar o futuro da nossa indústria, mais criativa, tecnológica, inovadora e comprometida com a sustentabilidade”, afirmou.

O presidente do Conselho Nacional do SESI, Fausto Augusto Júnior, ressaltou o caráter simbólico e integrador da entrega. “É um enorme prazer ver esse projeto materializado. Estivemos presentes em todas as etapas do restauro e é emocionante ver a casa viva novamente. A cultura cumpre um papel fundamental na coesão da sociedade e na divulgação da riqueza da Amazônia. Este espaço é um portal que conecta os diferentes atores e estados, articulando o trabalho do SESI em todo o Brasil”, declarou.

A secretária de Economia Criativa do Ministério da Cultura, Cláudia Leitão, parabenizou o SESI pela iniciativa e anunciou uma nova ação nacional. “Quero parabenizar o SESI por essa iniciativa inspiradora, que coloca a economia criativa no centro do desenvolvimento sustentável. É esse tipo de movimento que queremos ver florescer em todo o país. Em breve, o Governo Federal lançará a Política Nacional de Economia Criativa, fortalecendo ações como esta e reconhecendo a criatividade brasileira como um ativo estratégico para o nosso futuro”, afirmou.

A secretária de Cultura do Pará, Ursula Vidal, também destacou a importância do novo espaço para o fortalecimento da economia criativa no estado. “É uma alegria ver Belém ganhar mais um local que acolhe e impulsiona o fazer cultural. O Pará tem mais de cem espaços mapeados que abrigam eventos e iniciativas da indústria criativa, e a Casa SESI Indústria Criativa se soma a essa rede, abrindo novas possibilidades de expressão, formação e conexões. Belém é uma cidade do mundo, diversa, pulsante e criativa, e este espaço reflete exatamente isso”, disse.

Aberta ao público de terça a sexta-feira, das 9h às 18h (com horários especiais durante a COP30), a Casa SESI Indústria Criativa funcionará como um centro de experimentação, aprendizado e inspiração, com entrada gratuita.

Serviço

Casa SESI Indústria Criativa

Endereço: Av. Comandante Brás de Aguiar, 607 – Belém (PA)

Funcionamento: Terça a sexta, das 9h às 18h (horário especial para COP30)

️Entrada gratuita