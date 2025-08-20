Capa Jornal Amazônia
Você sabia? Leite condensado vira 1 litro de leite comum com truque simples

Chef do MasterChef revela truque simples e curioso que transforma leite condensado em leite comum, e o vídeo viralizou nas redes sociais

Riulen Ropan
fonte

O leite condensado também pode ser um aliado em momentos de improviso. (Foto: Freepik)

O leite condensado, ingrediente essencial da culinária brasileira usado em doces e sobremesas, possui uma utilidade prática além da confeitaria: pode ser transformado em leite comum. Essa versatilidade pouco conhecida do produto revela uma história curiosa que vai além de seu uso tradicional na cozinha.

Criado no início do século XIX com o objetivo de aumentar a durabilidade do leite comum, o leite condensado se popularizou durante a Guerra Civil Americana, sendo utilizado para alimentar soldados graças à sua longa conservação e alto valor nutricional.

Mas o que muita gente não sabe é que é possível fazer 1 litro de leite utilizando apenas uma caixinha de leite condensado. Essa dica inusitada foi compartilhada pelo chef João Felippe, ex-participante do MasterChef Brasil, em um vídeo que voltou a viralizar nas redes sociais.

Como Fazer Leite com Leite Condensado

O processo é simples. Dilua o conteúdo de uma caixinha de leite condensado (250 g) em 600 ml a 750 ml de água morna ou temperatura ambiente. Mexa bem até dissolver completamente. O resultado é um líquido com textura e sabor similares ao leite integral adoçado.

Leite Condensado: Muito Além dos Doces

O leite condensado é base para clássicos como brigadeiro, beijinho, pudim de leite condensado e mousse. O produto também pode ser um aliado em momentos de improviso, como mostra essa técnica.

Embora essa substituição funcione em algumas receitas ou emergências, o “leite reconstituído” com leite condensado não substitui o leite comum em termos de valor nutricional, já que contém uma quantidade significativa de açúcar.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de oliberal.com)

