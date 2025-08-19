Comidas favoritas do signo de Leão: descubra os gostos dos leoninos

Você sabia que dá para descobrir o tipo de comida que alguém mais gosta apenas analisando o mapa astral de seu signo? Pois, para os amantes e admiradores da Astrologia, é possível, sim, desvendar os gostos e sabores favoritos de algumas pessoas apenas verificando a disposição dos astros. Tendo isso em vista, a astróloga Maria Talismã, em entrevista à Revista Casa e Jardim, revelou algumas características das comidas preferidas dos leoninos.

“Cheio de energia, o leonino atrai atenção das pessoas até quando não quer. Tem uma presença única e uma alimentação sofisticada, marcada por pratos com sabores fortes, como camarão e frutos do mar. Pessoas deste signo são extremamente vaidosas e com a comida não é diferente: quanto melhor a aparência, maior seu interesse”, explica a astróloga Maria Talismã.

Em resumo, a astróloga explicou também que os nativos do signo de Leão preferem cardápios com a presença de comidas luxuosas e extravagantes, como lagostas grelhadas e filé mignon. Além disso, partindo para a parte das bebidas, os leoninos gostam mais de líquidos com alto valor, por isso o champanhe e a caipirinha são sempre bem-vindos em um almoço ou até mesmo jantar de comemoração.

VEJA MAIS

Lista das comidas favoritas do signo de Leão:

Camarão, lagosta e outros frutos do mar;

Sushi, sashimi e lámen;

Churrasco;

Champanhe;

Caipirinha.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Luciana Carvalho, editora web em Oliberal.com)