Comidas favoritas do signo de Leão: descubra os gostos dos leoninos
Além de interferir nas atitudes e emoções, os astros também conseguem ter influência na alimentação
Você sabia que dá para descobrir o tipo de comida que alguém mais gosta apenas analisando o mapa astral de seu signo? Pois, para os amantes e admiradores da Astrologia, é possível, sim, desvendar os gostos e sabores favoritos de algumas pessoas apenas verificando a disposição dos astros. Tendo isso em vista, a astróloga Maria Talismã, em entrevista à Revista Casa e Jardim, revelou algumas características das comidas preferidas dos leoninos.
“Cheio de energia, o leonino atrai atenção das pessoas até quando não quer. Tem uma presença única e uma alimentação sofisticada, marcada por pratos com sabores fortes, como camarão e frutos do mar. Pessoas deste signo são extremamente vaidosas e com a comida não é diferente: quanto melhor a aparência, maior seu interesse”, explica a astróloga Maria Talismã.
Em resumo, a astróloga explicou também que os nativos do signo de Leão preferem cardápios com a presença de comidas luxuosas e extravagantes, como lagostas grelhadas e filé mignon. Além disso, partindo para a parte das bebidas, os leoninos gostam mais de líquidos com alto valor, por isso o champanhe e a caipirinha são sempre bem-vindos em um almoço ou até mesmo jantar de comemoração.
Lista das comidas favoritas do signo de Leão:
- Camarão, lagosta e outros frutos do mar;
- Sushi, sashimi e lámen;
- Churrasco;
- Champanhe;
- Caipirinha.
(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Luciana Carvalho, editora web em Oliberal.com)
